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G20峰會／印度美化市容 峰會促「街頭乾淨」獲民眾好評

編譯中心／綜合報導
為了主辦G20峰會，印度政府投入大筆經費整頓市容，民眾感覺城市變乾淨了。（美聯社）
為了主辦G20峰會，印度政府投入大筆經費整頓市容，民眾感覺城市變乾淨了。（美聯社）

G20輪值主席的身分，讓印度在國際上的能見度與話語權大為提升，但對一般民眾而言，辦理G20活動帶來的最明顯改變，就是環境變乾淨了。

根據印度當地媒體報導，印度政府花費406億盧比（約4.88億美元）進行市容美化。中央社報導，為了這場峰會，政府斥資270億盧比(約3.248億美元)翻新國際展覽暨會議中心（IECC）。

會議中心入口處掛著G20會員國的國旗，周邊街道寬敞平整，放眼所及，到處可見G20海報、看板，以及軍警等維安人員。

印度去年12月接任G20輪值主席，喊出「一個地球、一個家庭、一個未來」口號，提倡「一體性」的普世觀，為達成「不再有第一世界或第三世界，只有一個世界」的目標努力。

過去這段期間，印度在全國各地舉辦約200場會議，而重頭戲G20峰會將於9、10日在新德里國際展覽暨會議中心舉行。

中央社報導，印度青年艾若拉（Mukul Arora）說，G20活動為印度帶來許多觀光客，隨著市容的美化，觀光客有更多可以參觀的地方，並有更好的體驗，這有助刺激經濟發展。

來印度一年半的台商熊華彬表示，新德里市容和他剛來的時候大不相同，現在街道非常乾淨，牛群和猴群也變少，「這是從來沒有過的情況，希望印度能夠繼續維持現在的整齊、清潔」。

從今年4月開始，政府大樓就被重新粉刷，外賓下榻旅館與觀光景點周邊煥然一新，機場到旅館沿路種花卉，車道與人行道整平，市中心也新添許多雕像與噴水池。

但新德里還是存有陰暗的角落，在市中心往返德里機場路上，有一處落後社區就被綠色紗網包住，只留2個出入口，紗網上掛著許多G20宣傳看板。反對人士對此斥為「遮醜」行為。

印度 觀光 G20峰會

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