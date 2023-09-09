G20峰會／中俄領袖缺席 拜登會莫迪 趁機強化美印關係

（取材自youtube@/Narendra Modi）

拜登 總統8日抵達印度 參加20國集團(G20)峰會，行程伊始便與主辦國、印度總理莫迪(Narendra Modi)會晤，白宮稱兩人峰會熱絡、信任不容否認；印度對中國國家主席習近平、俄國總統普亭拒絕參加這次峰會表示失望，但拜登卻認為趁此機會，正好加強美、印關係。

美聯社報導，接機歡迎典禮之後，拜登與莫迪會談52分鐘；拜登的印太顧問坎伯(Kurt Campbell)隨後表示，溫暖已取代美印雙方以往的不信任、不確定感受。

坎伯另表示，習近平與普亭缺席，對美反而是不容錯過的機會，美方打算充分加強、深化美印關係；中俄何以不來，留由他們去解釋，尤其是中國。

坎伯另指出，一項大型基建及通訊專案，把印度、中東及歐洲連結起來，很快便會宣布。

拜登與莫迪會晤後，發表一項聲明，重申美印就幾項事務的合夥關係，尤其考量到電腦晶片、電訊設備、提升教育、印太貨運航線、減少導致氣候變遷 的碳排放。拜登另向莫迪為印度最近登月成功致賀。

媒體問到拜登是否敦促莫迪要推廣媒體自由以及民主，坎伯表示，拜登試著說明攸關民主體質的重大要務，但拒談細節，只表示拜登決定以尊重、莊嚴方式，進行雙方峰會。

莫迪6月赴華府國事訪問，受到拜登盛情招待，此番拜登回訪，受到寶萊塢式的典禮歡迎，舞者穿著飄逸的紫色服裝隨流行樂音迴旋而舞。美聯社表示，拜登正在營造成功外交端賴個人交情的點子，但這種關係大致只能私下揣摩。美方隨行記者們對兩人會晤不得其門而入，印度國營媒體則上社交媒體分享視頻及圖像。

2021以來，拜登與莫迪舉辦過十多次線上及親身會談，兩人都想強化美印關係，畢竟兩國共有重大關切事項，例如愈形專斷的中國、氣候變遷造成巨大挑戰，此外還有人工智能、全球供應鏈韌性等。

莫迪在這次峰會大打個人招牌，由機場往外的公路沿途掛上他的個人肖像，以他談論氣候變遷、創新、印度推動開發中國家的言詞，來歡迎20國代表團。莫迪在自宅舉辦會談，拜登像登門造訪的客人；國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，以此觀之並不尋常。 在G20正式峰會舉行前，拜登總統（左）與印度總理莫迪（右）先進行了52分鐘的會晤，利用中俄領袖都沒參加的機會，拉近兩國的距離。（歐新社） G20峰會期間，印度首都新德里街頭都是峰會標誌，印度利用這個國際會議的機會大大宣傳。（路透） 印度新德里街頭到處可見G20峰會旗幟，印度政府要利用主辦的機會大大行銷。（路透）

來源：Narendra Modi