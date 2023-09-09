中國經濟低迷 美元連8周走強 人民幣貶至16年新低

人民幣持續貶值，對於在美國生活的中國移民來說影響重大，因為能換到的美元變少了。（路透）

中國人民銀行8日宣布，在岸人民幣參考匯率 為7.215兌1美元，為今年來最低值之一；離岸人民幣跌幅約0.1%，成為7.35兌1美元；有線電視新聞網(CNN)報導，今年人民幣兌美元跌幅已達2.6%，來到16年最低；華爾街日報(WSJ)報導，人民銀行必須平衡經濟疲軟與人民幣可能拋售的風險，而美元最近因美經濟韌力走挺，情勢愈發複雜。

WSJ報導，較自由的離岸人民幣自2007年開始交易以來，目前兌美元匯率之低為僅見，成交量也類似。

瑞穗銀行亞洲外匯首席分析師張建泰(Ken Cheung)指出，人民銀行貌似可以變得較有彈性，只要幅度及交易量輕微，尤其鑒於美元面臨上漲動能。

中國經濟持續低迷，人民幣兌換美元匯率已跌到16年來最低點。（路透）

新加坡「加拿大皇家銀行資本市場」(RBC Capital Markets)亞洲外匯策略主管艾爾文‧陳(Alvin Tan)表示，鑒於美元的力道，如果讓美元匯率維穩，就讓人民幣兌其他貨幣 維持強勢，讓中國貨出口到其他市場較無競爭力。

CNN報導，美元連續八周兌一攬子其他貨幣走強，為2014到2015年那個冬季以來最佳表現，自7月中旬以來漲幅達5%。

美元走強前，出現幾個月的震盪，主要是因憂慮美元會失去全球儲備貨幣地位；中國主導的金磚(BRICS)集團擴張，吸收主要產油國如沙烏地阿拉伯加入，引發投機，認為不用美元的全球貿易量會增加。

但美元指數因一連串經濟好消息而來到六個月最高點，引發外界期盼聯準會(Fed)把指標利率 維穩得更久一些；美國失業率還在近50年最低點左右，僱用依然強勁，到8月已是連續32個月就業機會增加，工資也因通膨調整而上漲。

同一時間，歐洲及中國經濟烏雲罩頂；經濟學者指出，美國經濟可望軟著陸，歐元區似乎更接近滯漲。中國經濟也面臨一波巨大挑戰，消費物價下跌，房地產危機加深，出口不振。人民銀行近幾個月還調降房貸、放款給銀行等指標利率，盼提升借貸需求。

美國銀行「全球研究」資深外匯策略師柯恩(Alex Cohen)表示，中國經濟疲軟不僅壓迫到人民幣，東亞地區其他主要貨幣也受波及，中國的主要貿易夥伴如歐洲都不能倖免。