馬斯克認了 曾拒開星鏈網路 阻烏攻俄艦隊

根據最新出版的馬斯克傳記，證實馬斯克確實曾經拒絕提供星鏈給烏克蘭攻擊俄羅斯艦隊，證明馬斯克的確可以影響戰爭。（路透）

馬：極度擔憂俄用核武才這麼做

根據作家艾薩克森（Walter Isaacson）即將出版的馬斯克 (Elon Musk)傳記中透露，馬斯克2022年秘密命令麾下工程師關掉克里米亞半島海岸附近的星鏈衛星通訊網(Starlink)，破壞了烏克蘭 對俄羅斯 海軍艦隊的偷襲行動。馬斯克親自上網解釋他是拒絕烏國政府要求而非關閉，但也等於證實了他確實影響了戰爭。

馬斯克表示，他之所以這麼做，原因出在極度擔憂俄羅斯會用核武回應烏克蘭攻擊克里米亞。

烏怒斥無知自負 害平民兒童被殺

烏克蘭軍事行動非常仰賴網路，「星鏈」是最重要戰力。一名烏克蘭士兵說，「星鏈是我們的氧氣，沒了它，我軍會大亂」。(路透)

烏克蘭總統高級顧問波多利雅克(Mykhailo Podolyak)7日在馬斯克的X社群平台憤怒發文，指責馬斯克拒絕提供烏克蘭星鏈，助長俄羅斯侵略烏克蘭；他寫道，馬斯克的「干預」，讓俄羅斯海軍艦隊得以繼續向烏克蘭城市發射巡航導彈，「無知和自負結合的結果是：平民和兒童被殺害。」

馬斯克：避免SpaceX參與戰爭

馬斯克則在X平台澄清：SpaceX沒有關掉任何服務，但確有(烏克蘭)政府當局發出緊急請求，要求開啟星鏈連結到被佔領的克里米亞半島塞凡堡(Sevastopol)，「其意圖明顯是要擊沉在那裡泊錨的大部分俄羅斯艦隊，若我同意請求，SpaceX將明確參與重大戰爭行為與衝突升級。」馬斯克的回應，等於承認他決定阻止烏克蘭攻擊。

波多利雅克的責難，源於馬斯克7日在他X社群平台的發文。當天稍早美國有線電視新聞網(CNN)獨家書摘透露，馬斯克去年在與俄羅斯官員交談後，不想因為他旗下太空科技公司(SpaceX)的參與，讓俄烏戰事擴大升級，一度拒絕提供烏克蘭星鏈衛星通訊服務。

新書曝多國對馬斯克依賴程度深

馬斯克手上同時握有攸關話語權的社群媒體X及重要衛星通聯平台星鏈；「華盛頓郵報」報導，新揭露的相關細節凸顯多國政府對馬斯克倚賴程度之深。

2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後的幾天內，馬斯克應烏克蘭官員公開請求，發送該國星鏈終端器。整個戰爭期間，星鏈提供的傳輸對烏克蘭協調無人機襲擊和蒐集情報至關重要；但他去年10月曾表示，他無法「無限期」資助烏克蘭使用星鏈。

新書內容指，馬斯克做相關決定時曾與白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)、美國參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)等人通過話，此外也以文字訊息與烏克蘭的數位發展部長費多羅夫(Mykhailo Fedorov)聯絡過。

書中說，馬斯克認為若烏克蘭擊沉俄軍艦隊，「會成為迷你版珍珠港事件，導致戰事重大升溫，我們不想牽扯其中」。

「星鏈不是打仗用 是拿來看Netflix」

馬斯克在書中說：「星鏈不是拿來打仗的，是讓人們看Netflix、放鬆心情、求學上網及做美好平和事物之用，不是拿去做無人機(艇)攻擊。」

傳記作家艾薩克森(Walter Isaacson)撰寫的「Elon Musk」傳記內容，進一步證實馬斯克對星鏈的控制正在影響烏克蘭軍方運作。「Elon Musk」由Simon & Schuster出版，訂12日上市。

俄前總統稱讚馬斯克：有種

俄羅斯前總統麥德維夫(Dmitry Medvedev)則在X平台上說，讚揚馬斯克，稱他是北美洲「最後一個有足夠頭腦和有種的人」。

紐約時報 7月曾報導馬斯克拒絕讓星鏈在克里米亞附近提供服務，以及烏克蘭因極度依賴星鏈而面臨的廣泛挑戰。烏克蘭數位發展部長費多羅夫在採訪中告訴紐約時報，「星鏈現在確實是我們整個通訊基礎設施的血脈。」