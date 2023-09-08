平權招生被推翻效應 少數族裔中小企補助違憲 業主叫苦

平權措施招生遭大法官裁定違憲後產生漣漪效應，聯邦法官再裁定中小企業管理署對少數族裔的補助條款違憲，令業主驚慌失措。圖為支持婦女和少數族裔創業的活動。（美聯社）

大學平權 招生措施今年6月被最高法院推翻後，聯邦中小企業管理署(Small Business Administration，SBA)為少數族裔事業負責人推出的補助條款，7月間也被聯邦法院法官裁定違憲；華盛頓郵報分析，禁止平權招生措施的漣漪效應持續出現，成千上萬非洲裔、拉丁裔與其他少數族裔中小企業主，如今則要想辦法證明族裔背景導致淪為「社會弱勢」(social disadvantage)。

新規需提證明為社會弱勢

旨在協助弱勢族群取得聯邦政府承包合約的聯邦中小企業管理署8(a)商業發展計畫(Business Development program)，推出半世紀來頗受歡迎，但田納西州 聯邦法院法官7月裁定計畫內容違憲，成為最高法院推翻大學平權招生措施後，私人企業受到連帶波及首例。

法律專家說，田州聯邦法院裁決象徵專門為特定族群推出、協助取 得聯邦發包合約的計畫，未來恐將面臨相同命運，包括為退役軍人、婦女成立的方案。在這件訴訟中，保守派法律機構「個人權利中心」(Center for Individual Rights)代表一名白人企業負責人對小型企業署提告。

根據SBA新規，光是身為非洲裔、西語裔、亞裔或美洲原住民 ，已不再符合自動被歸類為社會弱勢的條件；SBA官員8月22日發送的電郵說明指出，企業負責人必須提交自傳，闡述族裔因素如何導致事業受挫。

企業負責人徹底驚慌失措

政府發包案件律師妮可‧帕特羅夫(Nicole Pottroff)說，規定修改讓曾因「社會弱勢」條款受益的許多小型企業負責人「徹底驚慌失措」。她表示，接到很多客戶、網友及包商來電詢問，需要協助撰寫自傳的企業負責人突然暴增。

根據無黨派機構國會研究處(Congressional Research Service)報告，2020年裡，8(a)商業發展計畫總共完成340億元政府合約發包。統計顯示，8(a)商業發展計畫大約有4800家廠商參加，將近4000家廠商被認定為「社會弱勢」。

小型企業署署長古茲曼(Isabella Casillas Guzman)發表聲明說，對於倡導聯邦採購程序平等、公平競爭的工作成果感到自豪，讓供應商來自多元化背景，並且確保具有競爭力、創新與效率。她說，小型企業署目前正與司法部合作，研議接下來將採取哪些措施。