裁員少了？ 初領失業金 人數再下滑 2月以來最低

7日發布的統計顯示，初領失業金人數上周已下滑至2月以來最低。(歐新社)

勞工部 7日發布的統計顯示，初領失業金 人數上周下滑至2月以來最低，連續一周以上領失業救濟金人數，前一周也降到7月以來的低點，顯示經濟依然強勁，可能促使聯準會 繼續升息。

勞工部另一報告指出，今年第二季的勞動成本已明顯下降，而生產力升幅卻是近三年之最，加上前述就業市場好景，聯準會恐難以放鬆「抗通膨」的把關。

牛津經濟觀察(Oxford Economics)首席美國經濟學家皮爾斯(Michael Pearce)說，聯準會一定要看到勞動市場更疲弱些，才有信心它壓抑通膨的措施會往2%的目標前進。

勞工部說，9月2日截止那一周，首度申領州政府失業金的人數，比前一周減少1.3萬，為21.6萬，是連續第四周下降，也是2月11日為止那周以來的低點。路透報導，部分經濟學者普遍認為會增至23.4萬。

而連續超過一周領失業金的人數，在8月26日為止的一周，也比前一周減少了4萬，成為167.9萬。這是7月15日截止那一周以來的低點。

今年4月初，續領失業金人數曾一度突破185萬，那是去年9月以後，不斷上升的結果，但之後就不斷下滑。最新數字比新冠疫情流行前五年的平均190萬少很多，而那是經濟學界認為經濟強勁的時期。

大抵說來，這些失業數據顯示儘管雇主頻頻宣布裁員，美國的就業市場短期內不致急速轉壞。

經濟學者賽蒙斯(Thomas Simons)認為，申領失業金人數不足以當做解雇潮洶湧的證據，頂多可看成大企業宣布大裁員而實際動作是小裁員，更可看成被解雇後很容易又找到新的工作。總之，這意謂勞動市場軟著陸的機率略有上升。

4-6月非農業勞動人口的生產力比去年同期增加3.5%，這是2020年第三季以來最大增幅；聯準會最注意的勞動成本年增率為2.2%，從第一季3.3%趨緩。