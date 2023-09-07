司法部：杭特槍枝案 特別檢察官打算月底前起訴

司法部特別檢察官魏斯表示，打算在9月底前就槍枝案起訴杭特．拜登。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，據司法部 6日向法院所提文件，特別檢察官魏斯(David Weiss)打算在29日之前，就拜登總統之子杭特‧拜登 (Hunter Biden)非法持有槍枝的罪名，提起公訴。

路透(Reuters)報導，8月獲司法部長加蘭德(Merrick Garland)任命為特別檢察官的魏斯在呈堂文件表示，檢方依「快速審理法」(Speedy Trial Act)，將在29日最後期限前，尋求大陪審團通過起訴杭特。

杭特之前與檢方就屬於重罪的擁槍案，與檢方達成協議，假如他能24個月內符合規定，就不起訴他。但認罪協議遭法院駁回，擁槍協議窒礙難行。

魏斯給德拉瓦州 聯邦地區法院法官瑪麗艾倫‧諾利卡(Maryellen Noreika)的進度報告中寫道，快速審理法要求政府最快在9月29日周五前，由大陪審團取回本案的起訴書，政府打算在最後期限前便取得。

檢方並未說明會提出多少條罪名。

諾利卡7月駁回杭特與檢方就解決逃稅及非法持槍兩項罪名的認罪協議，質疑其合法性，以及給杭特的豁免範圍。

杭特的律師群8月呈堂文件上表示，認罪協議本可化解這些罪名，但檢方反悔，隨著2024年選舉將屆，刑事起訴的機率升高。

杭特的律師羅威爾(Abbe Lowell)6日表示，他相信認罪協議依然有效。

羅威爾表示，轉移協議經簽字、提報，咸信依然有效，得預防任何額外罪名再向杭特提出；杭特過去幾周一直按照協議，遵守獲釋的規定，包括因假釋而定期報到。

羅威爾表示，盼望這場歷時5年、廣泛偵辦杭特的行動，能有公平解決，依證據及法律辦事，而沒有外來的政治壓力，辯護律師們將盡必要的一切，代表杭特達成這一點。

依當初的認罪協議，杭特對2017到2018年間150萬元收入未繳稅而認罪，另與檢方就其吸毒時非法擁有手槍，達成延期起訴協議。