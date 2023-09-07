我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

中企如何突破拜登半導體封鎖線？繞個道就行

司法部：杭特槍枝案 特別檢察官打算月底前起訴

編譯潘勛／綜合7日電
司法部特別檢察官魏斯表示，打算在9月底前就槍枝案起訴杭特．拜登。(美聯社)
司法部特別檢察官魏斯表示，打算在9月底前就槍枝案起訴杭特．拜登。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，據司法部6日向法院所提文件，特別檢察官魏斯(David Weiss)打算在29日之前，就拜登總統之子杭特‧拜登(Hunter Biden)非法持有槍枝的罪名，提起公訴。

路透(Reuters)報導，8月獲司法部長加蘭德(Merrick Garland)任命為特別檢察官的魏斯在呈堂文件表示，檢方依「快速審理法」(Speedy Trial Act)，將在29日最後期限前，尋求大陪審團通過起訴杭特。

杭特之前與檢方就屬於重罪的擁槍案，與檢方達成協議，假如他能24個月內符合規定，就不起訴他。但認罪協議遭法院駁回，擁槍協議窒礙難行。

魏斯給德拉瓦州聯邦地區法院法官瑪麗艾倫‧諾利卡(Maryellen Noreika)的進度報告中寫道，快速審理法要求政府最快在9月29日周五前，由大陪審團取回本案的起訴書，政府打算在最後期限前便取得。

檢方並未說明會提出多少條罪名。

諾利卡7月駁回杭特與檢方就解決逃稅及非法持槍兩項罪名的認罪協議，質疑其合法性，以及給杭特的豁免範圍。

杭特的律師群8月呈堂文件上表示，認罪協議本可化解這些罪名，但檢方反悔，隨著2024年選舉將屆，刑事起訴的機率升高。

杭特的律師羅威爾(Abbe Lowell)6日表示，他相信認罪協議依然有效。

羅威爾表示，轉移協議經簽字、提報，咸信依然有效，得預防任何額外罪名再向杭特提出；杭特過去幾周一直按照協議，遵守獲釋的規定，包括因假釋而定期報到。

羅威爾表示，盼望這場歷時5年、廣泛偵辦杭特的行動，能有公平解決，依證據及法律辦事，而沒有外來的政治壓力，辯護律師們將盡必要的一切，代表杭特達成這一點。

依當初的認罪協議，杭特對2017到2018年間150萬元收入未繳稅而認罪，另與檢方就其吸毒時非法擁有手槍，達成延期起訴協議。

這起案件已變成政治避雷針。共和黨國會議員因杭特的經商行為，可能彈劾拜登總統，另譴責司法部給杭特「甜心認罪協議」。

司法部特別檢察官魏斯表示，打算在9月底前就槍枝案起訴杭特．拜登。(美聯社)
司法部特別檢察官魏斯表示，打算在9月底前就槍枝案起訴杭特．拜登。(美聯社)

杭特‧拜登 司法部 德拉瓦州

上一則

川普喬州案 檢方擬至少傳喚150證人 審判估耗時4個月

下一則

第一夫人吉兒染疫 拜登授勳未戴口罩又早退挨批

延伸閱讀

第一夫人才剛確診 拜登仍「脫罩」授勳老兵挨轟

第一夫人才剛確診 拜登仍「脫罩」授勳老兵挨轟
拜登傳記作者：拜登若突宣布退選 「不會太驚訝」

拜登傳記作者：拜登若突宣布退選 「不會太驚訝」
雨過天晴？ 杭特認罪協議破裂 還是讓拜登操心

雨過天晴？ 杭特認罪協議破裂 還是讓拜登操心
CNN專訪 杭特律師拒答拜登是否涉兒外國交易

CNN專訪 杭特律師拒答拜登是否涉兒外國交易

熱門新聞

美中晶片科技戰開打，美國媒體認為至今美方略勝一籌。(路透)

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

2023-09-04 05:29
曾擔任過嚴資杰指導教授的克里西撰文說，嚴資杰前不久曾跟他提及一名研究生有心理健康問題導致妄想。圖為嚴資杰(右)在指導學生做實驗。(取自教堂山北卡大學官網)

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

2023-08-30 10:17
中國留學生齊太磊(中)在槍殺老師後被捕，29日在法庭上過堂，法官裁決不准交保。（美聯社）

北卡槍案／齊太磊個性內向 從小不打人不搗蛋 父母3年內先後去世

2023-08-30 20:26
近年氣候異常，鉅型自然天災層出不窮，除了人命關天之外，房屋財產損失更是難以估計。全美主要產物保險公司不堪負荷，決定放棄承保自然天災保險業務，同時提高保費，將造成屋主無法保險。圖為2018年10月南佛州遭到颶風侵襲後，房屋被完全催毀。(美聯社)

颶風、野火等災損 5大保險公司拒再承保 房產恐失保險

2023-09-04 14:40
華爾街日報報導，53、54歲的人最會做出明智的理財抉擇。(Pexels)

快看世界／研究：這個年齡的人 理財選擇最明智

2023-08-31 12:02
在加州和紐約州，華語是除英語和西班牙語以外，最多人在家中使用的語言。圖為加州的華裔家庭。(本報檔案照)

除英語、西語外 華語在紐約加州等6州是第3常用語

2023-09-03 13:30

超人氣

更多 >
被動收入來源 理財專家說最常見是這四種

被動收入來源 理財專家說最常見是這四種
門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死
持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議

持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議
芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害
南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡