第一夫人吉兒染疫 拜登授勳未戴口罩又早退挨批

6日拜登總統為越戰老兵泰勒（左）贈勳，拜登在配戴儀式進行時拿下口罩，又提前離席，舉止引來批評。（美聯社）

拜登 總統5日頒授美軍最高榮譽的「榮譽勳章」(Medal of Honor)給陸軍上尉飛行員泰勒(Larry Taylor)，表彰他越戰時期頂著敵人猛烈火力，駕直升機飛入戰場拯救四人偵察小組，英勇可嘉；但拜登挨批授勳過程早早摘下口罩 ，又提早離開典禮，不夠尊重受勳人。

拜登妻子吉兒最近新冠確診，拜登是密切接觸者，他入場時戴黑色口罩，站到授勳位置，旁邊是81歲的泰勒，但拜登隨即自行摘下口罩，把勳章繞在泰勒脖子，四分鐘過程都沒再戴回去，而且很快就離開典禮會場的白宮 東廂。

白宮在授勳典禮前表示，拜登會遵守防疫規定，但拜登卻摘下口罩。社媒有人罵翻天，一名女性表示，走進來戴口罩，又摘下來，等於讓在場的人都置身險境，真是沒道理；另一人批評說，在場的人如果罹患新冠，希望他們的家人去告拜登。

而且收尾讚美詞還沒宣讀，拜登已往門口走去，扔下泰勒獨自在台上，尷尬地聆聽，許多人看了表示三軍統帥提早離場，讓人火大。