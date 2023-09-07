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第一夫人吉兒染疫 拜登授勳未戴口罩又早退挨批

編譯潘勛／綜合6日電
6日拜登總統為越戰老兵泰勒（左）贈勳，拜登在配戴儀式進行時拿下口罩，又提前離席，舉止引來批評。（美聯社）
6日拜登總統為越戰老兵泰勒（左）贈勳，拜登在配戴儀式進行時拿下口罩，又提前離席，舉止引來批評。（美聯社）

拜登總統5日頒授美軍最高榮譽的「榮譽勳章」(Medal of Honor)給陸軍上尉飛行員泰勒(Larry Taylor)，表彰他越戰時期頂著敵人猛烈火力，駕直升機飛入戰場拯救四人偵察小組，英勇可嘉；但拜登挨批授勳過程早早摘下口罩，又提早離開典禮，不夠尊重受勳人。

拜登妻子吉兒最近新冠確診，拜登是密切接觸者，他入場時戴黑色口罩，站到授勳位置，旁邊是81歲的泰勒，但拜登隨即自行摘下口罩，把勳章繞在泰勒脖子，四分鐘過程都沒再戴回去，而且很快就離開典禮會場的白宮東廂。

白宮在授勳典禮前表示，拜登會遵守防疫規定，但拜登卻摘下口罩。社媒有人罵翻天，一名女性表示，走進來戴口罩，又摘下來，等於讓在場的人都置身險境，真是沒道理；另一人批評說，在場的人如果罹患新冠，希望他們的家人去告拜登。

而且收尾讚美詞還沒宣讀，拜登已往門口走去，扔下泰勒獨自在台上，尷尬地聆聽，許多人看了表示三軍統帥提早離場，讓人火大。

泰勒是在1968年6月18日駕駛攻擊直升機執行營救任務；當晚被泰勒營救的四人在夜間出任務，追蹤西貢河附近村裡敵軍，結果被越共發現，雙方激烈駁火，很快偵察小組的彈藥就用完了，於是以無線電求救，泰勒隨即駕駛直升機前往救援成功。

第一夫人吉兒．拜登確診，依規定拜登總統應該要戴上口罩，但他6日在白宮主持贈勳儀式...
第一夫人吉兒．拜登確診，依規定拜登總統應該要戴上口罩，但他6日在白宮主持贈勳儀式時卻主動拿下口罩，舉止令人詫異。（路透）

拜登 口罩 白宮

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