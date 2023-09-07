藍州「移民危機」遲未有具體對策 成拜登連任不定時炸彈

無法有效處理非法入境的移民問題，造成藍州很大焦慮，擔心影響選情。圖為紐約市作為庇護所的羅斯福飯店門口排隊的無證客。（美聯社）

拜登 政府移民政策，允許更多無證移民合法入境，隨著大批移民湧入紐約、波士頓和芝加哥等大城，形成當地財政負擔，而且向白宮求助還得不到回應，民主黨 人擔心如果移民危機無法化解，民主黨執政的藍州可能在2024大選，成為拜登總統爭取連任的不定時炸彈。

伊利諾州民主黨籍聯邦參議員德賓(Dick Durbin)告訴Axios，對於拜登政府未能針對移民危機採取具體行動，相當無奈：「我在5月就寫信給他，如今已過四個月，但我還是希望能有答案。」

共和黨執政的紅州因反對白宮的移民政策，紛紛將無證移民遣送至民主黨執政的藍州安置，結果形成「雪球效應」，讓全國藍州接連陷入移民危機，甚至同黨同志還為處理移民問題公開互槓。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)商請紐約州長霍楚(Kathy Hochul)協助收容更多移民，卻碰了一鼻子灰，霍楚直接將移民燙手山芋丟給拜登，而且亞當斯呼籲白宮對紐約市發布聯邦緊急狀態，遭到白宮官員反對，並強調已向紐約市府提撥數億元聯邦經費，以解決移民危機。

根據政治新聞網站Politico報導，拜登政府計畫將無證移民轉移至大西洋城國際機場(Atlantic City International Airport)安置，也遭到新澤西州長墨菲(Phil Murphy)反對；知情人士透露，聯邦政府諸多移民措施根本是政治作秀，而非具體解決辦法。

另外在芝加哥，當局將閒置建築物改建為庇護所的計畫，成為眾矢之的，有非裔族群質疑，因為當地數十年來預算不斷縮減，社區發展逐漸沒落之際，為何要為剛入境的無證移民耗費數百萬元興建庇護所。

還有麻州民主黨籍州長希利(Maura Healey)已於8月宣布該州移民危機進入緊急狀態，希利除呼籲公眾捐款並為移民家庭 提供庇護所外，並動員國民兵維護該州由飯店改建的庇護所，希利強調：「在此危急時刻，我們需要大家同心協力。」