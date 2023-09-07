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民調：不投票者挺川與挺拜比率2比1 若投票將影響大選結果

記者胡玉立／綜合報導
根據今日美國報的民調，在不投票的選民當中，支持川普和拜登的比率是2比1，也就是說，如果這些人出來投票，川普更可能勝選。（美聯社）
根據今日美國報的民調，在不投票的選民當中，支持川普和拜登的比率是2比1，也就是說，如果這些人出來投票，川普更可能勝選。（美聯社）

今日美國報(USA Today)與蘇福克大學(Suffolk University)公布最新聯合民調顯示，明年有資格投票但不打算出來投票的選民，在支持川普拜登的立場上，呈現2比1的懸殊差異。如果這群對政治和政府不再抱持幻想的人出來投票的話，可能讓川普占據優勢，影響2024年大選結果。

民調顯示，不打算投票的登記選民支持川普比率為32%，比支持拜登的13%，高出近20個百分點；有資格投票但尚未登記的公民，支持川普比率為28%，支持拜登比率為15%，差距同樣接近2比1。

不投票者明顯傾向川普的調查結果，與登記選民或可能投票選民的調查結果有很大不同；後者通常顯示川普和拜登勢均力敵；最新的realclearpolitics.com全國民意調查平均值顯示，拜登領先川普一個百分點。

這項民調是8月19日至27日以固定電話和手機對900名不投票選民進行調查，誤差幅度為3.3個百分點。

40歲的亞特蘭大工程師班傑明(Phillip Benjamin)是參與此次民調的不投票選民之一。他上次投票是2008年，當時投給民主黨總統歐巴馬。

自稱保守派登記選民的班傑明表示，「這只是一場遊戲，一點也不嚴肅。」如果他2024年出來投票，會把票投給川普；他同意川普一再抱怨的2020年選舉公正性存在嚴重問題，但這也讓他下次不太可能投票。班傑明說：「如果上次選舉能被那樣操弄，他們什麼事都做得出來。」

蘇福克大學政治研究中心主任帕利歐羅戈斯(David Paleologos)表示，「在這充滿重大政治諷刺的一年，這應該是最諷刺的事了：出於對選舉投票過程的厭惡，人們變成不願投票的川普選民。」

2020年，有三分之二的合格選民出來投票，是1900年以來的最高投票率。根據聯邦人口普查局數據，當年有近4000萬人沒有投票，其中有1280萬人已登記，2580萬人未登記。分析人士預測，對拜登和川普可能再次對決的普遍不滿，可能代表2024年投票率會變低。

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