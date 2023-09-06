沙、俄原油減產延至年底 油價又漲 通膨隱憂

沙烏地阿拉伯和俄羅斯同步宣布將延長原油減產計畫到年底，國際原油價格應聲上漲，也將增加民眾加油的負擔。（美聯社）

沙烏地阿拉伯與俄羅斯 5日達成協議，原油減產期限將延長到今年底。沙國每天自願減產100萬桶原油的措施今年7月生效，如今將延長到年底，俄羅斯到年底之前也將持續每日減產30萬桶原油。

美聯社報導，全球市場到年底之前每日減少130萬桶原油，油價 應聲上漲；通貨膨脹恐將火上加油，駕駛人到加油站加油時荷包負擔變重。

利雅德與莫斯科同時宣布後，布倫特原油(Brent Crude)價格5日下午突破每桶90美元，成為2022年11月以來最高紀錄。從2022年10月以來，布倫特原油價格大約在每桶75元至85元之間徘徊。美國西德州中級原油(West Texas Intermediate crude)價格超過每桶87元。

沙烏地阿拉伯和俄羅斯原油減產延長，國際原油價格應聲上漲，估計對通膨也將造成不利影響。（路透）

美聯社分析，沙烏地與美國的雙邊關係可能出現壓力，拜登總統去年已對沙國提出警告說，烏克蘭戰爭持續進行中，如果沙國與俄羅斯聯手減產原油，必須承擔後果。

沙國政府透過國營媒體沙烏地新聞社(Saudi Press Agency)發表聲明說，將會注意市場動態，若有必要將採取後續行動。

沙烏地新聞社報導引述未具名的沙國能源部官員指出，自願減產是為了配合石油 輸出國家組織和結盟油國(OPEC+)的預防決策，目的在於支持原油市場的穩定及平衡。

俄羅斯國家通訊社塔斯社(TASS)報導，俄羅斯副總理、前任能源部長諾瓦克(Alexander Novak)指出，莫斯科將持續每日減產30萬桶原油。諾瓦克說，俄國決策旨在鞏固石油輸出國家組織和結盟油國採取的預防措施，期盼維持原油市場的穩定與平衡。

CNBC新聞頻道報導，受到油價上揚影響，道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)5日下跌195.74點，跌幅約0.56%，收34641.97點。史坦普500(S&P 500)下跌0.42%， 以4496.83點收盤。那斯達克綜合指數(Nasdaq composite)同樣縮水0.08%，收盤14020.95點。