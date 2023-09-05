金融時報：俄烏開戰後 中國4銀行對俄放款增加4倍

位於莫斯科的一家中國銀行分行。(Getty Images)

「金融時報」報導，在俄羅斯 2022年2月底開始入侵烏克蘭 的第一年，西方國家的銀行紛紛撤離俄國 ，中國四家大型銀行隨即介入，向俄國的銀行提供數十億美元資金。

北京政府正試圖推廣以人民幣作為美元以外的另一種全球貨幣，為俄國提供資金的行動便是這項計畫的一環。

中央社引述「金融時報」報導說，根據烏克蘭基輔經濟學院(Kyiv School of Economics)替「金融時報」分析最新官方數據後得出的結果，中國對俄國銀行業的曝險額在截至今年3月底為止的14個月內增為四倍。

西方國家的監管機關和政界向銀行施壓，要他們撤出俄羅斯，同時國際制裁也讓這些銀行更難營運，於是中國的銀行趁機取代了他們。

根據俄羅斯中央銀行的資料，在截至今年3月的14個月間，中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行和中國農業銀行對俄羅斯的曝險額合計從22億美元增加到97億美元。中國工商銀行和中國銀行占了其中88億美元的資產。

上述四家銀行對此都未予置評。

在同一段時間內，奧地利的萊夫艾森銀行(Raiffeisen Bank)在俄羅斯的資產也增加了40%，從205億美元增為292億美元。這家銀行是對俄羅斯曝險額最多的外國銀行。

萊夫艾森銀行表示，正設法出售或分拆在俄羅斯的業務，並已自今年3月以來將資產減到255億美元。

俄羅斯打算改採人民幣而非美元或歐元作為儲備貨幣，而中國的銀行為俄國提供資金，正是此一轉變的一部分。

基輔經濟學院發展部副主任歐諾皮里恩柯(Andrii Onopriienko)說：「中國的銀行放款給俄羅斯的銀行和信用機構，顯示(國際對俄國實施的)制裁有效，而這些貸款多數是人民幣取代了美元和歐元。」

人民幣交易增加，凸顯俄羅斯的經濟轉向中國，兩國貿易額於2022年創下1850億美元新高。

在俄國侵略烏克蘭之前，俄國為出口支付的款項有超過六成是以美元、歐元等莫斯科當局如今稱為「有毒貨幣」的方式支付，人民幣只占不到1%。