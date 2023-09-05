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烏克蘭貪腐嚴重危及美援軍費 蘇利文曾面告烏官員掃貪

編譯俞仲慈／綜合4日電
烏克蘭總統澤倫斯基(右)3日宣布撤換國防部長列茲尼科夫(左)。圖為兩人7月出席北約峰會。(Getty Images)
烏克蘭總統澤倫斯基(右)3日宣布撤換國防部長列茲尼科夫(左)。圖為兩人7月出席北約峰會。(Getty Images)

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)3日宣布撤換國防部長列茲尼科夫(Oleksiy Reznikov)，據報導，原因是烏國國防部爆發一連串貪瀆弊案，就連白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)也出面要求烏國政府盡速整頓軍方弊案。

列茲尼科夫4日提交辭呈，外界認為他個人並未涉及貪瀆弊案，但是自俄羅斯入侵烏克蘭以來，國防部內部弊端叢生，烏克蘭反貪腐行動中心(Anti-Corruption Action Center)主任卡萊紐克(Daria Kaleniuk)對於烏軍藉戰爭之便撈錢，直言：「貪腐足以要人命。」並強調：「全然取決於我們是否確實保護公共資產，軍人要不手握武器，要不兩手空空。」

烏克蘭國防部長列茲尼科夫遭撤換，他4日展示提出的辭呈。(美聯社)
烏克蘭國防部長列茲尼科夫遭撤換，他4日展示提出的辭呈。(美聯社)

列茲尼科夫領導國防部期間，爆發多項採購醜聞，根據烏國國會資料，今年一份價值約9億8000萬元武器合約，即使訂金已匯給軍火商，卻遲遲收不到武器，顯示國防部採購官員在未交付武器情況下，先讓軍火商拿到貨款，然後人間蒸發。

還有國防部為軍人採購冬衣，浮報價格，卻不足以禦寒；市面一顆雞蛋單價高達烏幣17元(約0.47美元)，是市價兩倍多，導致包括副部長在內等多位國防部官員在今年初下台，當時即廣傳列茲尼科夫可能無法保住烏紗帽。

根據國際透明化組織(Transparency International)發布國際貪腐指數，烏克蘭在180國名單中，名列116名，烏國反對黨國會議員貢查連科(Oleksii Goncharenko)坦承：「我實在無法讚許澤倫斯基在戰爭期間打擊貪腐的表現。」

白宮國安顧問蘇利文日前在華府會見三名烏國高階官員，要求烏國打擊戰時貪腐弊案，同時有多名聯邦國會議員以烏克蘭弊案叢生為由，要求限制對烏國軍事援助。

國際透明化組織烏克蘭分部主任博羅維克(Andrii Borovyk)對於軍方高層貪腐纏身一事表示：「弊案曝光是件好事，但戰爭不能成為停止打擊貪腐的藉口。」

據了解，澤倫斯基政府正展開大規模肅貪行動，上月將所有負責地區徵兵業務的官員免職，因其涉嫌收賄讓役男逃兵。

國防部 烏克蘭 澤倫斯基

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