茂宜島野火後 夏威夷各島居民憂下場災難降臨

夏威夷州茂宜島8月遭到野火侵吞，拉海納市幾乎全毀，居民都擔心下場災難何時又來。圖為搜救人員還在尋找失聯的300多居民。(美聯社)

夏威夷茂宜島 (Maui)野火造成至少115人死亡、385人失聯，讓夏威夷其他島嶼居民擔心居住環境也可能引發野火災難，加上政府部門的防災措施不足，深恐下一場災害就會降臨在自己身上。

歐胡島(Oahu)居民德科特(Samantha DeCorte)整天提心吊膽，唯恐住家附近也會發生野火，「我們住在島上最乾燥地區，只要一有風，就會瞬間颳起大風，然後像拉海納(Lahaina)一樣。」而且未聽說社區有任何避難或救災計畫，她強調：「這絕對是一大問題，因為我們以前從未遇過這種狀況。」

根據統計，近數十年來，夏威夷每年野火受害面積從5000英畝增加至2萬英畝，專家認為是自然環境改變造成，因為農地休耕變成牧場，為了抵禦乾旱，改種外來植物例如噴泉草(fountain grasses)和幾內亞草(guinea grasses)，但隨著季節性乾旱，在地表形成深層易燃物，然而州政府卻未採取任何措施減少灌木叢植被。

據了解，州長葛林(Josh Green)在一份備忘錄中指出外來植被帶來的風險並坦承：「現有公共安全風險不斷升高，但受限於資源，無法在廣闊土地執行防火任務。」因此州民不禁質疑州政府和地方政府對於處理類似茂宜島災害的應變能力。

定居大島(Big Island)，負責野火監控的志工蕭爾(Mike Schorr)過去半年來，為居民住家火災發生可能性進行評估，而且在茂宜島火災發生後兩天，接獲八件申請案，他強調：「拉海納大火讓大家見識到災害發生速度有多快。」

瑪諾艾夏威夷大學(University of Hawaii at Mānoa)牧場生態學教授索恩(Mark Thorne)主張在遼闊田野耕種，以防乾燥植被堆積成為野火助燃器，並警告：「沒有管理、沒有栽種農作物、沒有放牧牲畜，會對島上乾燥的西側迎風面造成非常危險的影響。」

大島夏威夷原住民 蒙森(Mike Munson)表示，茂宜島火災激發其他島嶼居民對住家環境安全的關注，並強調：「拉海納火災確實激發很多人對於維護自家環境安全的重視，因為任何人都可能遇到。」