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佛蒙特洪災已過7周 大量災民仍未安置 秋冬將至亟待援手

編譯尤寶琪／綜合3日電
佛蒙特州7月遭逢特大豪雨成災，近3000民房被淹受損，其中530棟為嚴重損壞，14棟被摧毀。(路透)
佛蒙特州7月遭逢特大豪雨成災，近3000民房被淹受損，其中530棟為嚴重損壞，14棟被摧毀。(路透)

東北部佛蒙特州爆發世紀水災至今已過了七周，但仍有大量受災戶未獲安置或補償，眼見冬天即將來臨，這些災民亟待援手。

根據聯邦急難管理局(Federal Emergency Management Agency，FEMA)所收到的申請和房屋檢查，可確定佛蒙特州到目前為止有2900多棟房屋在水災中受到不同程度的損壞，其中有530棟為嚴重損壞，14棟被摧毀。

佛蒙特州州長室新聞秘書表示，目前約有1280個家庭已獲得FEMA的租屋補貼，但也可從此看出有多少人因這場災情而無家可歸。

州長史考特(Phil Scott)表示，水災進一步惡化了佛蒙特州既有的住房危機，這也是該州在這次水災恢復中所面臨的最大挑戰。

「這是個難題，但我們正積極從每個方面來解決它，」史考特補充到，「這問題讓我徹夜難眠。」

FEMA將引入預製屋(manufactured homes)並尋找可租賃和維修的公寓，以安置洪水受災戶；FEMA表示，有約225戶符合臨時住房的資格，但其中過半的人都已經找到住房解決方案。

不少受災戶不僅失去了家園和財產，甚至還可能還失去了車輛，但同時還得要應付向FEMA申請救助的複雜文書工作。

除了房屋、汽車之外，災民也失去在寒冬中極重要的暖氣爐；隨著冬天腳步的逼近，佛蒙特州一些地方氣溫已降至華氏40度左右，預計最快到聖誕節就會開始降雪，史考特表示，目前最大的挑戰，是安裝工人和電氣工人短缺以及持續供暖等問題。

史考特指出：「我已與暖氣爐安裝業許多人談過，他們就算一周七天都工作，也無法趕上需求。」他還補充說，政府也在嘗試向其他州求援或找已退休的人員回來協助解決問題。

同時，還有不少民眾擔憂，有鑑於全國各地皆有自然災害發生，佛蒙特州可能無法從國會取得足夠的救災資金；做為FEMA所申請的一部分補充資金，拜登政府將為FEMA尋求額外40億元的救災資金，讓總救援資金達到160億元。

佛蒙特州 拜登 聖誕節

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