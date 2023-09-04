極端氣候衝擊靠夏季遊客營生小企業 成疫情後另個挑戰

許多小型企業都把極端氣候視為下一個長期應對的挑戰。圖為夏威夷茂宜島經歷野火後留下的斷垣殘壁。(路透)

旅遊相關產業向來都是看天吃飯，好不容易熬過新冠疫情 ，結果卻換極端氣候來攪局；隨著熱浪、野火和颶風 變得更加頻繁且威力更加強大，衝擊讓依賴夏日遊客營生的小型企業，許多小型企業都把極端氣候，視為下一個他們的長期應對的挑戰。

麥爾斯(Jared Meyers)共擁有八個度假村，其中有四個位於佛州；8月30日登陸的三級颶風伊達利亞(Idalia)，導致麥爾斯必須暫時關閉其中一個度假村，並在另一個度假村停止接受新客人；但對麥爾斯來說，他所要面臨的不僅是無法營業，同時還有接下來耗時的清理打掃和修復等工作，甚至還得重整海灘，種植新海草等水生植物，好幫助抵禦下一次風暴的來襲。

緬因州索科(Saco)的西爾伯伯格(Steve Silberberg)，經營了一家名為Fitpacking的旅遊公司，專帶遊客前往國家和州立公園與森林，進行荒野背包旅行；而極端氣候成了他事業的一大障礙。根據國家公園管理局(National Park Service)研究，國家公園因其所處位置，其經歷的極端天氣遠高於國內其他地區。

優勝美地國家公園(Yosemite National Park)在3月出現了史上最高降雪量，隨後則發生了一場野火，影響西爾伯伯格的登山行程；另一次則是因為猶他州錫安國家公園(Zion National Park)異常降雪，融雪量過高，導致他得取消Narrows峽谷溯溪行；再另一次則是因為野火加洪水，摧毀了洛斯帕德雷斯國家森林(Los Padres National Forest)的登山小徑，讓他的行程泡湯。

今年夏天，南加州 的小型企業所要面對的除了高溫酷暑外，還有熱帶風暴喜萊莉(Tropical Storm Hilary)的來襲；這是南加州84年來首次遇到的首個熱帶風暴。

同時，媒體對極端氣候的關注，對生意也沒好處；在佛州大礁島(Key Largo)經營Horizon Divers潛水中心的道森(Dan Dawson)指出，他的生意在疫情期間暴增，雖然現在恢復到疫情前的狀況，但當媒體大幅報導像是颶風伊達利亞的逼近時，反而導致民眾紛紛逃離此地，儘管Horizon Divers潛水中心離颶風伊達利亞侵襲地區有300哩之遠。