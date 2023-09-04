內華達州「火人祭」遇反常暴雨 7萬人困沙漠傳1死

原定3日晚舉行的內華達州黑石沙漠年度「火人祭」狂歡大會，遠處的「火人」都已搭建成型，但一場暴雨，不但現場泥濘不堪，氣溫陡降，活動取消。(路透)

內華達州 黑石沙漠(Black Rock Desert)舉辦年度「火人祭」(Burning Man festival)活動，不料1日突然降下豪雨，會場營區變成泥沼，爛泥及膝，寸步難行，出入口被迫暫時關閉，約有7萬人受困，並傳出有一人死亡的消息。情勢已引起拜登 總統關切。

火人祭活動營區黑石城(Black Rock City)，位於內華達州雷諾(Reno)以北約90哩的沙漠地區，不料1日晚間突然降下0.6至0.8吋的豪雨，相當於2到3個月的總雨量，全部活動被迫中斷，而且沙漠地形吸水性較差，現場變成大泥潭。

因此內華達州瓦修郡(Washoe County)警長辦公室在社交平台X(原Twitter)發文表示，在4日活動結束前，會場營區出入口關閉，除非緊急狀況，黑石城周邊也禁止車輛通行。

同時主辦單位也呼籲參加者就地避雨，並節約食物飲水，以度過此一艱困期並強調：「大家來到這裡，知道這裡具備生存所需一切物資，我們已經為這種氣候災害做好充分準備。」

由於會場營區受到大雨沖刷，地面一片泥濘，參加者簡直寸步難行，只好用垃圾袋或塑膠袋包住鞋子走在泥沼中，還有人乾脆打赤腳，模樣相當狼狽。

內華達州黑石沙漠年度「火人祭」大會，不料1日突然降下豪雨，沙漠一夕間，竟變成泥沼，超過膝蓋，寸步難行, 數千人受困。(路透)

據了解，歷年來火人祭活動期間，遭遇熱浪來襲是家常便飯，但降下豪雨卻實屬異常，今年第四度參加火人祭的加州 居民愛德華茲(Amy Edwards)自嘲表示：「大家在火人祭期間，真的很懂得把荒涼環境變成一場派對。」

還有1997年起，每年參加火人祭的加州攝影師科德爾(Eddie Codel)則是既來之則安之，他表示：「多數人還是保持正向心態，因為食物、飲水供應無虞。」

不過豪雨災情還是傳出不幸，潘興郡(Pershing County)警長辦公室證實，已經針對火人祭一起死亡案件進行調查，警方說「死者家屬已接獲通知，此案正在調查中，因此目前沒有進一步資訊可提供。」

火人祭自1980年代舉辦以來，強調「社區暨全球的文化運動」，以裝置藝術為特色，並焚燒一座巨型男性雕像作為活動高潮，每年吸引數萬人不遠千里前來參加這場為期9天的活動，包括全球首富馬斯克(Elon Musk)也曾表示自己是火人祭粉絲。