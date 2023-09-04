颶風、野火等災損 5大保險公司拒再承保 房產恐失保險

近年氣候異常，鉅型自然天災層出不窮，除了人命關天之外，房屋財產損失更是難以估計。全美主要產物保險公司不堪負荷，決定放棄承保自然天災保險業務，同時提高保費，將造成屋主無法保險。圖為2018年10月南佛州遭到颶風侵襲後，房屋被完全催毀。(美聯社)

氣候變遷引發的天災既多又廣，至少五大全國房地產保險 業者已向聯邦監管單位表示，他們已不願承保一些最容易受災區，或者碰到五花八門的天災事件，同時調高每月保費 及免賠額；一些住在最脆弱地區、最容易受天災打擊而最需要保險的屋主，即將喪失保險保護。

業者擬提高保費、免賠額

華盛頓郵報3日報導，至少五大全國房地產保險業者，如全州(Allstate)、美國家庭保險(American Family)、全國保險公司(Nationwide)、伊利保險集團(Erie Insurance Group)及波克夏公司(Berkshire Hathaway)，均向監管單位表示，氣候變遷導致極端天氣事件，讓他們對有些地區、某些災損保不下去，同時還須提高保費、免賠額。

全國保險監理官協會(National Association of Insurance Commissioners)對大型保險業者進行調查，發現業者表示，東西兩岸颶風、強風及冰雹所致房地產災損、國家野火地帶房地產災損，將由保險單條款除去，不再承保。

保險業者另表示，某些地點因天災而變得愈形脆弱，他們有意放棄現有的承保。大多數房屋保險是依年度為跨度，因此業者超過一年就不受約束。

夏威夷茂宜島8月熊熊野火燒毀家園。(美聯社)

天災機率升 家庭失保障

如此意味住在一度被視為住在安全地區、免受天災荼毒的個人及家庭，隨著全球暖化而致天災曝險機率上升或擴大，會喪失至關重要的保險保護。

保險學者卡洛琳‧考斯基(Carolyn Kousky)表示，如此下來，讓保險愈發重要的天災風險，也讓它們變得更難取得保險業者承保。

這些保險公司表示，新的保險條款變更，之前並未在全國保險監理官協會的調查中申報。調查問卷是由15州在2022年分發，已收到回應；那些公司承保範圍達全國保險市場八成。

全州保險公司表示，其氣候風險減輕政策將納入「限制最容易受災於颶風地區的汽車、房地產業務」、「在合適地區，執行熱帶氣旋、強風、冰雹的免賠額，或完全排除」。

加州高危區 保險業撤離

全國保險公司表示，已撤離某些地區，不再經營；公司2020年表示，已在「加州某些城市與高危野外的界面區，減少曝險等級」。

房屋近海岸 將不再納保

全國保險回應監管單位調查時表示，「房地產位在距海岸線一定距離內」，便不再承保，原因是可能受颶風損害；該公司另表示，還會有其他承保變更。

隨著商業保險公司撤出一些市場，或者不保某些災害，一些屋主接下來失去保險，州政府已設立保險項目，充當最後手段。加州政府的保險納保州民已達3%。由州稅支撐的「佛州公民房地產保險」(Citizens Property Insurance in Florida)已成為該州第二大保險業者；學界表示，商業保險公司大舉撤出，州方以為自己介入並不會破產，這麼想要不是太托大，就是太傻。