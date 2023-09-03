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傳習近平不出席G20高峰會 拜登：我會感到失望

傳習近平不出席G20高峰會 拜登：我會感到失望

編譯葉亭均／綜合外電
總統拜登3日在德拉瓦州參加教會活動。（路透）
總統拜登3日在德拉瓦州參加教會活動。（路透）

總統拜登表示，他對於有關中國國家主席習近平不打算出席本周在印度舉行的G20高峰會的報導感到失望。

當被記者問到關於習近平將不出席G20峰會的問題時，拜登3日向記者表示：「我感到失望，但我還是會去見他。」

拜登並沒有說明他下一次與習近平會晤時的地點。如果習近平沒有前往印度新德里，他和拜登下一次有會面機會的時間是在11月，屆時美國將在舊金山舉辦亞太經濟合作會議（APEC）。

根據知悉會議籌備的官員透露，習近平沒有計畫前往印度新德里參與G20高峰會。此時，正值中國與印度之間的關係變得日益緊張，兩國關係可能會進一步降溫。

知情人士說，中國總理李強將替代習近平出席G20高峰會，不過另一人表示，會是另一位身分尚未透露的政府官員出席。

拜登和習近平上一次會面，是去年11月在印尼峇里島G20高峰會的場邊，但欠缺進展，當時據稱是中國的間諜氣球飄過美國上空。

美中兩國對於從台灣、拜登實施半導體技術出口限制、據稱中國利用古巴秘密基地監視美國，到間諜氣球事件等一連串議題存在根本性的分歧。

拜登政府多位高層級官員近月來已前往中國，尋求改善關係，包括國務卿布林肯、財政部長葉倫、氣候特使凱瑞以及商務部長雷蒙多。

美國原本期望在印度舉辦的G20，可望為美中關係解凍邁向下一步。拜登上周表示，他「希望」習近平能參加G20高峰會。

拜登 習近平 印度

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