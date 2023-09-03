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疫情停課影響 中小學生閱讀能力弱 數學成績也驟降

記者胡玉立／綜合報導
在疫情期間由於上網課，中小學生在閱讀和數學方面都面臨嚴重的學習挫敗，需要補課。圖為紐約州海德公園小學教師在輔導學生閱讀。(美聯社)
在疫情期間由於上網課，中小學生在閱讀和數學方面都面臨嚴重的學習挫敗，需要補課。圖為紐約州海德公園小學教師在輔導學生閱讀。(美聯社)

疫情期間中小學生在閱讀和數學方面都面臨嚴重的學習挫敗。疫情開始時正在上幼兒園的孩子，去年升上三年級，他們在閱讀方面明顯比高年級學童失去更多基礎，追趕速度也更慢。非營利學習評估機構NWEA針對去年考試成績分析發現，普通學生還需要相當於4.1個月的額外指導，才能趕上疫情前的閱讀水平。

數學成績的下降程度尤其令人擔心；各校正為如何改善學生數學能力加緊努力中。教育分析師表示，平均來看，全國各地學生的數學知識比應有水平落後半學年左右。

全美學生自1990年以來，國家數學考試成績原本不斷進步，但被稱為「全美學童成績單」的「國家教育進展評測」(NAEP)數據顯示，去年四年級和八年級數學成績下滑至約20年來最低水平。哈佛大學教育研究所教授何有誠(Andrew Ho)表示，「這是一整代人在進步方面的損失」。

專家指出，遠距學習使數學教學變得複雜，教師很難透過螢幕指導學生或發現學生解決問題的能力弱點何在。家長比較可能和子女在家一起閱讀，但很難一起練習數學，導致數學能力全面下降趨勢更加明顯；同時也加劇在數學成績方面的種族和社會經濟不平等。

由於學生成績反彈速度不如教育工作者期望，令人更擔心學生進入高中後的表現以及他們能否順利進入科學、技術和醫學領域。

一些學校利用聯邦疫情紓困資金，增加教師或試行新課程方法。以阿拉巴馬州伯明罕的傑佛遜郡學區(Jefferson County Schools)為例，學生數學技能從2019年到2021年急劇下降。利用疫情補助，當地學區所有中學都配備了數學教練，幫助教師學習更新更好的方法來教導學生。

根據聯邦數據，全美約五分之一的公立學校擁有數學教練；這些努力似乎得到回報。阿州測試顯示，傑佛遜郡大多數中學的數學成績已開始小幅回升。

紐約州尼亞加拉瀑布地區的評估管理員卡彭(Marcia Capone)也表示，當地學校系統也出現了類似結果。學區聘請了更多閱讀專家，但卡彭表示，要讓陷入困境的學生跟上進度，需要時間，「我不認為沒有希望，但這不會在三年後發生」。

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