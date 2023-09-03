大一新生數學程度差 各校開先修班惡補 學者：疫情惹的禍

大學新生基本數學程度落後，教授把它歸罪於新冠疫情惹的禍。圖為喬治梅森大學數學專業的暑期數學強化訓練營。(美聯社)

美聯社報導，國內各級學校在疫情 期間停課，採遠距線上教學，結果發現許多高中畢業生的「國家教育 進展評估測量」(NAEP)成績，數學程度之差、前所未見，跟不上大一的微積分必修課程，因此各大學推出數學加強班，先幫學生惡補。

維吉尼亞州的喬治梅森大學(George Mason University)，發現大一微積分必修課，考試及格的學生越來越少，因此新學年開始，為數學程度不及格的大一新生安排微積分先修班。

該校數學系主任艾蜜利安科(Maria Emelianenko)坦承：「我們推出符合大學要求的微積分先修班和微積分課程，因為有些學生連二分之一加三分之一的算法都不會。」

天普大學(Temple University)數學教授巴布科克(Jessica Babcock)去年測驗學生的中級代數程度，發現問題非常嚴重，她表示：「我對一大堆考卷進行評分時，沒有兩份相同答案，甚至沒有一份正確答案，實在令人震驚。」

據了解，疫情爆發前，該校每學期約有800名學生被安排重上九年級數學課，但是2021年，上課人數增至1400人，該校數學系主任賴德(Brian Rider)表示：「雖然我很不喜歡這麼說，但他們的程度實在太差了。」

據了解，數學是一門實踐性很強的學科，很難透過線上教學，獲得良好成績，因此代數成績不及格，學習幾何或三角函數，程度根本跟不上。

賓州 大學(University of Pennsylvania)教育研究學者史卓克(Katharine Strunk)主持一項學習遲緩的相關研究，發現數學程度差的學生以非裔、拉丁裔、低收入等弱勢族群居多，她表示：「因為他們是受疫情影響最深的學生，承受更長期性的後遺症。」

雖然快速提升學生程度沒有捷徑，但喬治梅森大學安排的暑期先修班，學生平均考試成績已提高59%；賓州州立大學(Penn State)則擴大輔導來解決問題，該校理學院院長蘭基德(Tracy Langkilde)表示，參加輔導的學生考試成績已提高20%。