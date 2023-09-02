我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部連14起槍匪入室搶劫 針對亞裔長者

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

住院人數連6周上升…新變種病毒來襲 口罩令重啟？

編譯廖振堯／綜合1日電
新型新冠變種病毒BA.2.86傳播很快，已蔓延五州，紐約市呼籲市民盡快接種疫苗，並在勞工節長周末戴上口罩。(Getty Images)
新型新冠變種病毒BA.2.86傳播很快，已蔓延五州，紐約市呼籲市民盡快接種疫苗，並在勞工節長周末戴上口罩。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)統計資料顯示，截至8月19日當周新冠肺炎新增住院人數猛增近19%，已是連續第六周入院人數上升，推動這波疫情的主要是Omicron菌株的亞變種，其中BA.2.86亞變種已出現在五個州，引起是否需要重啟口罩強制令的疑慮，紐約市衛生局已建議民眾在勞工節長周末期間最好配戴口罩。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，BA.2.86是7月24日在丹麥首次檢測到的菌株，隨後於8月在密西根州檢測到，接著是紐約州和維吉尼亞州；到8月31日，德州、俄亥俄州亦報告首起病例。

紐約市正通過廢水採樣檢測BA.2.86，官員們表示廢水中存在該變種，表示病毒無疑正在循環。衛生局發言人賈樂休(Patrick Gallahue)說，隨著病例增加，預防措施越來越重要，戴口罩仍是有效方法之一。

西北大學預防醫學教授卡內松(Mercedes Carnethon)預計BA.2.86將在勞工節假期後出現另一波高峰，但她認為不會有監管機構發布戴口罩令，因為大眾不太可能遵守規定。

CDC則建議旅行前接種新的疫苗，並根據所在地的新冠肺炎入院人數來決定是否戴口罩：當地醫院每10萬人中有20人或以上感染，那應該每個人都戴口罩；若每10萬人中有10至19.9人，則高風險人群應佩戴口罩。CDC已在網站上列出相關數據供民眾查詢。

此外如果人們要去安養院、療養院、護理機構和醫院等高風險人群較多的地方都應戴口罩預防傳染。華盛頓大學醫學院病毒實驗室教授羅喬杜里(Pavitra Roychoudhury)表示在某些醫療機構和企業中實施機構級口罩令，可以真正降低爆發大規模疫情的風險。

然而多數民眾似乎不認為病例上升足以採取預防措施。根據Axios和艾普索斯(Ipsos)上個月發布的民調，新冠病毒在受訪者的主要公衛威脅排名中墊底；始終或有時佩戴口罩的人數比率已降至15%。

口罩 檢測 CDC

上一則

2200磅大公牛 退休技師特製專屬座車 高速公路兜風樂

下一則

可載10枚核彈頭 俄：薩爾馬特洲際飛彈投入戰鬥任務

延伸閱讀

矯枉過正？ 長周末防聚會失控 紐約市警將派無人機監控

矯枉過正？ 長周末防聚會失控 紐約市警將派無人機監控
全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡
勞工節長周末 逾1400萬人搭機 比去年增近11%

勞工節長周末 逾1400萬人搭機 比去年增近11%
勞工節長周末 M線停運、鐵路加開

勞工節長周末 M線停運、鐵路加開

熱門新聞

華盛頓州越裔大學生為保護母親而被繼父猛刺100多刀身亡，友人為她在網上發起募捐。(取自gofundme網站)

亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中

2023-08-26 02:25
視頻拍攝到在槍案發生後，警方在校園內逮捕到疑為嫌犯的齊太磊。 (WRAL電視台截頻)

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

2023-08-28 21:42
曾擔任過嚴資杰指導教授的克里西撰文說，嚴資杰前不久曾跟他提及一名研究生有心理健康問題導致妄想。圖為嚴資杰(右)在指導學生做實驗。(取自教堂山北卡大學官網)

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

2023-08-30 10:17
北卡大中國留學生齊太磊。(美聯社)

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

2023-08-29 14:00
在北京當局下達禁止進口日本水產後，中國一些日料店幾乎已不再銷售日本食材，大多用俄羅斯周邊海域或者韓國、東南亞等海域出產的食材代替。圖為消費者在商店購壽司和生魚片。(美聯社)

福島排核汙水 中國抵制引起日本反彈 演變為外交經貿戰

2023-08-25 02:16
房屋中介及房貸公司Zillow於24日宣布為房屋買家提供首付僅為1%的房屋貸款產品，試圖吸引買房者，刺激買氣。圖為示意圖。(美聯社)

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

2023-08-26 05:55

超人氣

更多 >
折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？

折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？
美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀
心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了
全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡
南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元