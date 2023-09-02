全球18億人 活在動物傳人流行病高風險區

世界衛生組織正推動簽訂流行病疫條約，但經費如何分攤，富裕國家與貧窮國家的立場尚未達成一致。(路透)

世界衛生組織(WHO)194會員國代表4日齊聚日內瓦協商全球防疫 協定時，將面臨兩大挑戰：如何預防流行病蔓延全球，以及富裕國家該如何分攤協助貧窮國家提升抗疫能力的經費。

如何遏制病原體從野生動物傳染到人類身上、該付出多大的代價、由誰來負擔代價，也是與會代表要解決的問題。促成流行疾病的風險因素，如砍伐森林、氣候變遷、快速都市化和野生動物買賣，發展中國家似乎肩負了不合理的重擔。

會員國已為這次會議的目標討論了兩年，討論的重點包括公衛體系要準備好應付下一個新冠疫情級的大流行，而下周的討論將轉為如何預防；公衛專家認為，「防疫」的重要性不下於「抗疫」。

世界動物健康組織全球協調人萬努斯(Chadia Wannous)說，「如果不及早採取防疫行動，我們將看到更多病疫大流行，也會看到更多嚴重病疫一發不可收拾。」

路透引述全球分析報告說，病原體從動物傳染給人是人類流行疾病的一大「源頭」，新冠病毒、伊波拉病毒、尼帕( Nipah，又譯立百)等致命性強的病毒不是從野生動物傳染起，就是和野生動物，特別是熱帶蝙蝠身上的病毒有緊密關係。

路透的報導指出，2001-2020這20年，生活在動物傳人流行病高風險區的人數增加了57%，如今約18億人，也就地球五分之一的人生活在這高風險區；高風險區主要是指蝙蝠孳生的熱帶地區和快速都市化地區。

新冠病疫流行伊始，世衛 組織就希望所有會員國簽訂「流行病疫條約」，責成六大區域代表在2024年5月前協商出結果；但各國政府連強化全球公衛體系的基本問題都無共識，譬如對該如何分享資訊與疫苗 ，如何分攤經費，都無法達成協議。

全球政府無法團結抗疫的問題，6月歐盟國家和大藥廠協商為今後流行病儲備疫苗時再度浮現；批評人士擔心，這無疑會造成「疫苗政策的種族隔離」。