亞太副助卿懸缺月餘 副助卿藍墨客傳內調處理對中事務

據傳國務院將內調藍墨客出任處理中國事務的亞太副助卿。(取自國務院官網)

美國國務院 負責中國與台灣事務的亞太副助卿懸缺月餘，路透報導，將由現任管理日韓事務副助卿藍墨客(Mark Lambert)接任，藍墨客的加入不會改變拜登 政府的對中基調。

藍墨克2021年8月30日出任副助卿，負責區域包含日本、韓國、蒙古、澳洲、紐西蘭，以及太平洋島國；藍墨客曾任職國務院國際組織局、任北韓事務特使，派駐越南、泰國、日本，並兩度派駐北京 ，協助應對北韓飛彈與核子試驗議題，改善美國與越南關係，並在派駐北京期間推動人權議題，任內還曾參與談判美中撞機事件。

原任中國處處長與中國與台灣事務副助卿的華自強(Rick Waters)於6月去職，8月加入美國政治風險諮詢公司歐亞集團(Eurasia Group)。

路透引用知情人士說法報導，藍墨客將接任中國與台灣事務副助卿，是否要接任中國處處長還在討論中，也不確定國務院何時會宣布此事。

美國國務院並未證實這項報導，國務院發言人告訴本報，現在沒有人選可宣布，中國處仍是美國政府負責任管理對中國關係，並推動開放且包容的國際體系的一環。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)去年底宣布成立「中國事務協調處」(Office of China Coordination)，簡稱「中國處」(China House)，可視為擴大版的中國科(China desk)，整合國務院內跨局處涉及中國的訊息與工作，組織規模約60到70人。

中國處底下有三個主要團隊，分別處理美中傳統雙邊事務、戰略溝通，以及中國之外的全球涉中事務；東亞局負責中台事務的副助卿華自強兼任中國處處長，向亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)以及副國務卿薛曼(Wendy Sherman，已於7月退休)報告。

一名國務院發言人當時告訴本報，中國處處長將兼管台灣協調處，基於美國的「一個中國」政策，來管理與台灣的非官方關係；但台灣協調處並不隸屬於中國處。

路透報導提到了中國處成立以來所衍伸的爭議，包含國務院內部認為中國處增加了決策困難度，國務院在發生偵察氣球事件後延後了對中國的制裁行動，也打擊了中國處的士氣。

此外，路透報導，共和黨人認為拜登政府正在放鬆打擊北京的力道，考慮嚴審新任處長；在這層考量下，國務院可能不會讓藍墨客接掌中國處，而是直接由現任亞太助卿康達兼管。