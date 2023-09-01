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白宮：拜登、習近平無計畫G20會談 11月APEC可能會面

編譯陳韻涵／綜合31日電
美中希望安排拜登總統（右）與習近平（左）會面的兩個時間點，因習近平將不出席9月在印度舉行的G20，僅剩11月在美國舉行的APEC峰會較為可能。圖為兩人去年在峇里島會晤。（美聯社）
美中希望安排拜登總統（右）與習近平（左）會面的兩個時間點，因習近平將不出席9月在印度舉行的G20，僅剩11月在美國舉行的APEC峰會較為可能。圖為兩人去年在峇里島會晤。（美聯社）

白宮31日表示，拜登總統並未規畫在印度舉行的20國集團(G20)峰會場邊會議，會晤中國國家主席習近平，而11月中下旬在舊金山登場的亞太經合組織(APEC)領袖會議較有可能碰面，但尚無細節。

兩位政府官員31日告訴「國家廣播公司新聞網」(NBC News)，拜登沒有計畫在9月9日到10日於印度登場的G20峰會上與習近平會談，讓外界寄望藉G20場邊會談緩和中美緊張情勢的希望破滅。

其中一名官員表示，尚不清楚習近平是否會出席G20峰會。 

白宮稍早已公布拜登將出席在印度舉行的G20峰會，但31日卻傳出習近平可能不參加，由總理李強代表出席。

官員透露，拜登與習近平可能在11月12日至18日在舊金山舉行的APEC領袖會議期間晤談，但尚無細節。 

商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)本周結束在中國的三天訪問，她說美中領袖在APEC會晤的計畫具建設性，「他(習近平)若出席，將會有成果」。

若習近平出席G20峰會，美中領導人可能寒暄或問候，美國官員目前只預期拜習之間會有這樣的互動。

今年初，白宮看準G20，作為拜習2022年在印尼峇里島會談後的後續會晤場合，畢竟G20與會國廣納全球最多的大型主要經濟體，但此希望在中國「間諜氣球」事件後破滅，此事件還讓國務卿布林肯(Antony Blinken)原訂2月訪中的行程延至6月才成行。

拜登已暗示，將在今年底前親自會晤習近平；資深政府官員指出，全球峰會是可能的場合，也有可能是雙邊峰會。

雷蒙多等美國官員近期先後訪中，試圖修補美中關係。

七大工業國(G7)峰會5月下旬在日本廣島市舉行後，各國領袖表示致力與中國在經濟上合作，但嚴詞譴責北京在其他領域的「經濟脅迫」，包括人權、台灣、西藏、香港及南海擴張議題。

中國外交部發言人汪文斌當時回應表示，美國慣於指責別國以大國地位、脅迫性政策、經濟脅迫方式要挾他國服從，搞脅迫外交，這是在用自身的「黑歷史」鏡像他國。他說：「事實上，美國才是脅迫外交的始作俑者。」

習近平 拜登 G20峰會

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