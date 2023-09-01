印太司令在斐濟會晤中軍事官員 美盼盡力維持溝通暢通

美軍印太司令阿奎里諾8月在斐濟會晤中方軍事官員，希望維持美中軍事高層溝通。但中國國防部發言人吳謙表示當前阻礙，都是美方造成。（美聯社）

美國一直希望能重啟對解放軍的溝通管道，五角大廈發言人賴德(Patrick Ryder)31日在記者會表示，美軍印太司令阿基里諾(John Aquilino)8月在斐濟會晤了中方軍事官員，美國將持續盡力維持溝通管道暢通，降低誤判，「沒有什麼可以阻止中國防長跟奧斯丁 (Lloyd Austin)部長溝通。」

不過到目前為止，奧斯丁始終未能和中國防長李尚福會談，僅6月初在新加坡香格里拉對話晚宴中，兩人握手致意。

賴德表示，阿基里諾8月中旬在斐濟舉辦的軍事將領會議上，會晤了中方官員。賴德表示，盼雙邊都能了解到，在美中競爭的同時，不希望演變成衝突。

針對美中軍事高層往來，中國國防部 發言人吳謙31日表示，當前的困難局面完全是由美方造成，他臚列四項北京採取反制行動的因素，包含美國對中方進行無理遏制打壓、與台灣發展軍事關係、在中國周邊強化軍事挑釁以及拒不解除對中央軍委領導的無理制裁。

吳謙表示，溝通不能沒有原則，對話不能沒有底線，美方應切實拿出誠意並採取具體行動，為兩軍關係重返正軌創造條件。吳謙強硬的說，「解鈴還須繫鈴人」，並強調「美方指望一邊損害中國的國家利益，一邊與中國軍隊若無其事地開展交流，完全是癡心妄想」。

此外，美國國防部31日公布最新一批軍售合約，其中提到洛馬公司將為台灣現役F-16戰機提供延壽服務，這紙合約金額不會超過1817萬美元，預計2030年8月30日完成。

近年來美國國務院 通知國會對台軍售項目中，未見到類似提案，推測這筆軍售金額未超過5000萬美元，屬於小額軍售範圍，不用通知國會也並未交國務院安全合作局(DSCA)公告。