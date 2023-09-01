我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

相伴11年愛犬被搶走 華女夜不能寐 出重金尋線索

印太司令在斐濟會晤中軍事官員 美盼盡力維持溝通暢通

記者張文馨、廖士鋒／綜合報導
美軍印太司令阿奎里諾8月在斐濟會晤中方軍事官員，希望維持美中軍事高層溝通。但中國國防部發言人吳謙表示當前阻礙，都是美方造成。（美聯社）
美軍印太司令阿奎里諾8月在斐濟會晤中方軍事官員，希望維持美中軍事高層溝通。但中國國防部發言人吳謙表示當前阻礙，都是美方造成。（美聯社）

美國一直希望能重啟對解放軍的溝通管道，五角大廈發言人賴德(Patrick Ryder)31日在記者會表示，美軍印太司令阿基里諾(John Aquilino)8月在斐濟會晤了中方軍事官員，美國將持續盡力維持溝通管道暢通，降低誤判，「沒有什麼可以阻止中國防長跟奧斯丁(Lloyd Austin)部長溝通。」

不過到目前為止，奧斯丁始終未能和中國防長李尚福會談，僅6月初在新加坡香格里拉對話晚宴中，兩人握手致意。

賴德表示，阿基里諾8月中旬在斐濟舉辦的軍事將領會議上，會晤了中方官員。賴德表示，盼雙邊都能了解到，在美中競爭的同時，不希望演變成衝突。

針對美中軍事高層往來，中國國防部發言人吳謙31日表示，當前的困難局面完全是由美方造成，他臚列四項北京採取反制行動的因素，包含美國對中方進行無理遏制打壓、與台灣發展軍事關係、在中國周邊強化軍事挑釁以及拒不解除對中央軍委領導的無理制裁。

吳謙表示，溝通不能沒有原則，對話不能沒有底線，美方應切實拿出誠意並採取具體行動，為兩軍關係重返正軌創造條件。吳謙強硬的說，「解鈴還須繫鈴人」，並強調「美方指望一邊損害中國的國家利益，一邊與中國軍隊若無其事地開展交流，完全是癡心妄想」。

此外，美國國防部31日公布最新一批軍售合約，其中提到洛馬公司將為台灣現役F-16戰機提供延壽服務，這紙合約金額不會超過1817萬美元，預計2030年8月30日完成。

近年來美國國務院通知國會對台軍售項目中，未見到類似提案，推測這筆軍售金額未超過5000萬美元，屬於小額軍售範圍，不用通知國會也並未交國務院安全合作局(DSCA)公告。

國務院 國防部 奧斯丁

上一則

亞太副助卿懸缺月餘 副助卿藍墨客傳內調處理對中事務

下一則

台國防部報告：習近平第3任期 可能推動解決台灣問題

延伸閱讀

美也證實與中恢復軍事對話 國防部：沒什麼可阻止雙方防長溝通

美也證實與中恢復軍事對話 國防部：沒什麼可阻止雙方防長溝通
馬斯克挪特斯拉經費蓋玻璃屋？司法部調查

馬斯克挪特斯拉經費蓋玻璃屋？司法部調查
國防部報告：三軍官校性犯罪已達「令人震驚」地步

國防部報告：三軍官校性犯罪已達「令人震驚」地步
訪白俄擴軍事合作 李尚福讚「真正鐵桿兄弟」

訪白俄擴軍事合作 李尚福讚「真正鐵桿兄弟」

熱門新聞

華盛頓州越裔大學生為保護母親而被繼父猛刺100多刀身亡，友人為她在網上發起募捐。(取自gofundme網站)

亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中

2023-08-26 02:25
視頻拍攝到在槍案發生後，警方在校園內逮捕到疑為嫌犯的齊太磊。 (WRAL電視台截頻)

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

2023-08-28 21:42
曾擔任過嚴資杰指導教授的克里西撰文說，嚴資杰前不久曾跟他提及一名研究生有心理健康問題導致妄想。圖為嚴資杰(右)在指導學生做實驗。(取自教堂山北卡大學官網)

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

2023-08-30 10:17
北卡大中國留學生齊太磊。(美聯社)

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

2023-08-29 14:00
在北京當局下達禁止進口日本水產後，中國一些日料店幾乎已不再銷售日本食材，大多用俄羅斯周邊海域或者韓國、東南亞等海域出產的食材代替。圖為消費者在商店購壽司和生魚片。(美聯社)

福島排核汙水 中國抵制引起日本反彈 演變為外交經貿戰

2023-08-25 02:16
房屋中介及房貸公司Zillow於24日宣布為房屋買家提供首付僅為1%的房屋貸款產品，試圖吸引買房者，刺激買氣。圖為示意圖。(美聯社)

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

2023-08-26 05:55

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
小心這10款車 10萬哩後毛病多

小心這10款車 10萬哩後毛病多

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名
沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應