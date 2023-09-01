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習近平料缺席G20峰會 拜習會落空 拜登仍盼習參加

編譯盧炯燊／綜合31日電
中國國家主席習近平（右）將不出席9月在印度舉行的G20峰會，改派總理李強出席，原本預期可能與拜登總統的會面，9月已無可能。照片為2019年在大阪的G20峰會，習與印度總理莫迪（中）、俄羅斯總統普亭（左）合影。（路透）
中國國家主席習近平（右）將不出席9月在印度舉行的G20峰會，改派總理李強出席，原本預期可能與拜登總統的會面，9月已無可能。照片為2019年在大阪的G20峰會，習與印度總理莫迪（中）、俄羅斯總統普亭（左）合影。（路透）

根據多個渠道傳出的消息，中國國家主席習近平不打算出席下星期在印度舉行的20國集團(G20)國家領導人峰會，改由國務院總理李強參加；習近平缺席也使各方期盼的美中領袖峰會落空，並紛紛揣測習不出席的原因。

中印不睦？改由李強出席

路透報導，分析人士認為，習近平的缺席是對東道主印度的打擊，是發出信號表明中國不願把自己的影響力讓給印度。

中國新版地圖 引發印度反彈

另方面，北京當局最近發布的「2023年版標準地圖」將存在領土爭議的喜馬拉雅山脈(Himalaya Mountains)大片土地納入中國疆域，此舉也引發印度的反彈，印度聲稱擁有這片土地的主權。

G20峰會定於9月9日及10日在新德里舉行，美國總統拜登已確認出席，外交界普遍相信他藉此與習近平會談，正如去年11月在印尼巴峇里島舉行的G20峰會期間。拜登31日在華府回應記者問及習可能不會出席時說，「我希望他能出席G20峰會」。

一名歐盟官員31日也在比利時首都布魯塞爾(Brussels)告訴媒體：「根據我獲得的最新訊息，習近平不打算參加，將由總理出席。」

美中峰會 恐要等到APEC

隨著拜習會無望後，路透引用美中兩國官員的話報導，11月在舊金山舉行的亞太經合組織 (APEC) 領導人非正式會議，將會是美中領袖的潛在峰會地點。

有關習近平缺席G20峰會消息，是由兩名印度官員、一名駐中國外交官和及一名為G20成員國政府工作的官員傳出，據其中兩人說是從中國官員那裡得知這個消息，但不清楚習近平不出席的原因。

印度與中國的外交部發言人對此均不置評。

與此同時，路透獲印度一名政府高階官員告知，「我們知道總理(李強代替習近平)出席。」

日本共同社也報導，李強在G20峰會前，9月5日至7日到印尼雅加達參加東亞和東南亞領導人峰會。

紐約亞洲協會政策研究所(ASPI)南亞項目主任阿梅爾(Farwa Aamer)將習缺席峰會，解讀為中國「不願將中心舞台讓給印度」；她說，中國不希望印度成為全球南方的代言人。

金磚會議也缺「習」引聯想

較早前在南非金磚國家會議論壇上，習沒有出席及發表演說，改由商務部長王文濤發言，中方一直未說明原因，有說法是習出現健康問題，這是可能又缺席G20峰會也使外界聯想是否也與此有關。習近平2013年擔任國家主席以來，均參加所有G20峰會，只有2021年疫情期間透過視頻參加。

另方面，俄羅斯總統普亭也會缺席，由外長拉夫羅夫代表與會。

拜習去年在印尼峇里島會晤時約定再安排會面，今年發生偵諜氣球事件後使美中關係陷入緊張。外界原猜測兩人會面的時機是9月的G20或11月的APEC，前者顯然已不可能。

印度 習近平 G20峰會

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