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距台不到200公里 美菲商討巴丹建港 控巴士海峽要道

編譯中心／綜合報導
巴丹島位置圖。（地圖來源／Google Map 資料來源／中央社）
巴丹島位置圖。（地圖來源／Google Map 資料來源／中央社）

菲律賓巴丹群島省省長和另外兩名官員告訴路透說，美國軍方正就在偏遠的巴丹群島開發一個民用港口與菲國商討，此舉將可增加美國進入這些接近台灣的戰略島嶼的管道。

報導說，巴丹群島距離台灣不到200公里，在華府與北京的摩擦與日俱增，而且美方決心強化美菲共同防禦條約的長期合作之際，美國軍方參與這項擬議港口計畫恐升高緊張關係。

位在巴丹群島和台灣之間的巴士海峽被認為是航行西太平洋和南海之間船舶的咽喉點，也是中國大陸一旦進犯台灣時的重要水道。中華民國國防部表示，中共解放軍經常派遣船艦和飛機通過這個海峽。

巴丹群島省省長凱柯說，她已向美國尋求在當地興建「一個替代港口」的資金，以利於雨季期間海象不佳時幫助卸下來自首都馬尼拉的貨物。

她表示，相關計畫內容是要在巴斯柯島興建一座港口。當地官員表示，現有的港口常因風浪大而無法運作，興建新港計畫可能10月會作出決定。

過去一年來，菲律賓已將美軍可以進入的軍事基地數量提升幾乎一倍，表面上是為了進行人道援助。同時，任何時候都有數以千計美軍駐菲，他們透過輪調參加演訓。中方表示，美方此舉是在對區域緊張情勢「煽風點火」。

中國駐馬尼拉大使館沒有立即針對美軍擬在巴斯柯島建港一事的置評。

要求不具名的另外兩名菲律賓官員表示，美軍最近已前往巴丹群島商討建港事宜。其中一名高階軍事官員表示，菲律賓武裝部隊對雷達以及改善這個區域監控能力方面感興趣。

凱柯證實美軍到訪，表示他們「來過一次」，就擬議的替代港口計畫「進行評估」。

華府尋求與馬尼拉在內的亞洲國家開展更緊密關係，以在亞太地區抗衡中國。菲律賓是美國前殖民地和條約盟友。

美國駐菲大使館發言人甘戈帕迪耶表示，美國使館和美國太平洋陸軍司令部專家已經「在對方要求下」，與省長和地方政府接觸，「商討美國太平洋陸軍司令部可以對該省工程、醫療和農業發展計畫提供支持的方法」。他沒有提到這個擬議港口的具體細節。

大使館 華府 中華民國

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