雷蒙多結束訪中：樂見未來成果

商務部長雷蒙多30日結束訪中行程返國，她在離開中國前的記者會上表示，並不指望一些影響美企的命題能有重大突破，只希望未來幾個月能「瞧見一些成果」。(歐新社)

商務部 長雷蒙多 (Gina Raimondo)30日自上海搭機返國，結束訪中行程，此行她表達美方企業希望在中國繼續做生意，自己希望與中方官員談判市場准入，但更早之前她也談到美商抱怨中國變得「沒法投資 」；雷蒙多在離開中國前的記者會上表示，並不指望一些影響美企的命題能有重大突破，只希望未來幾個月能「瞧見一些成果」。

路透報導，雷蒙多指出美國企業很想讓美中關係能運作；雖說中國政府一些動作很積極，但盼望實際做法能與他們的表態吻合；美國企業想在中國做生意，但要求中方法規環境能預測可知。

雷蒙多表示，美國企業的耐心就很多案例正要消蝕殆盡，現在該是行動的時候了。她談美企面臨的困境，讓美中地緣政治角力下，貿易與投資之嚴峻現況益發明顯。

近幾年美中較勁，大企業是中心問題；中方批評美方千方百計透過貿易管制，不讓中國取得先進半導體。

雷蒙多表示，此行討論到貿易管制，是想減少中方誤解；美國不想針對中國，針對的是一些削弱美國國家安全的動作；她30日重申，攸關國安的出口管制，美方無意妥協、改變。

雷蒙多30日與中共上海市委書記陳吉寧見面的公開發言中，大彈正面調性，表示自己願談具體方式，讓美中能夠合作，達成商業目標，為美企帶來更可預測的經商環境、法規環境、公平的競賽場。

陳吉寧表示中美關係穩定對世界至關重要，另指出在中國，上海美企的集中度為最高。

雷蒙多30日下午訪問上海迪士尼樂園及波音上海設施，推崇兩者為美方重大出口。但她29日談到中方阻擋波音公司價值數百億美元的737 Max客機交貨，不讓中方航空公司接收，也未取得中方任何承諾。

紐約時報30日表示，雷蒙多此行談得很坦率，另警告中國變得沒法投資；雷蒙多主持的商務部職司對中實施嚴峻的出口管制，對此立場她態度堅定，但以往是創投企業家的她也尋求打破政治冰凍，改善美企進入中國市場的管道，經商賺錢。

美中均把雷蒙多此行描述為開放、務實，在因貿易、科技及台灣問題而處處緊張的美中關係，堪稱一大亮點。