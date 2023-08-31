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聯航10月大砍中國航線 美中復增航班受阻

記者胡玉立／綜合報導
美中才達成增加航班的共識，但聯合航空突然宣布10月要大砍往返中國的班次，恐將影響旅客前往中國的機票成本。（本報資料照片）
美中才達成增加航班的共識，但聯合航空突然宣布10月要大砍往返中國的班次，恐將影響旅客前往中國的機票成本。（本報資料照片）

疫情後的中國旅客回歸，隨著中國團體旅遊解禁，國際旅遊受到期待，只是復甦導致供應吃緊，可能增加航空燃油消耗量，全球機票價格上漲，蠢蠢欲動；與此同時，根據新更動的美中航班時刻表顯示，美中復增航線計畫遇上阻礙，聯合航空(United Airlines)原訂今秋重新開通的大部分中國航線，已延到明年才恢復。

幾周前，美國宣布允許增飛中國航班，部分航空公司宣布重新開通多條航線。聯航今秋原本擬定大計畫，但航空數據公司Cirium最新航班表，顯示計畫出現重大變化；聯航10月班表只重新開通從舊金山飛上海的中國航線，11月將再開通舊金山飛北京航線，12月也不會再多開中國航線，運營量遠低於最初規畫。

另外，彭博新聞(Bloomberg)報導，近幾個月，因煉油廠接連意外的停產，航空燃料供應量下降，新加坡和阿姆斯特丹-鹿特丹-安特衛普等樞紐的燃料庫存低於季節性平均水平。據彭博公允價值(Bloomberg Fair Value)數據，航空燃油價格雖遠未接近去年高點，但與7月初相比上漲約34%。

彭博行業研究(Bloomberg Intelligence)航空分析師巴克斯 (Tim Bacchus) 表示，燃油費用上漲，可能促使航空公司提高或徵收燃油附加費，將部分成本轉嫁客戶；這也有可能抑制旅行需求，尤其是亞洲消費者已支付了更高昂機票價格。

由於人民幣貶值、經濟低迷及難獲簽證等旅行證件，中國旅客面臨高昂成本；中國國際旅遊業的全面復甦，恐難短期內實現。

航線 舊金山 新加坡

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