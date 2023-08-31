美首度對台動用外國軍事融資 無償軍援8000萬

拜登政府29日通知國會，擬透過「外國軍事融資」 管道，援助台灣8000萬美元，國務院稱這是史上首例，似也藉此展示美國助台抵抗中國的決心。圖為台灣空軍8月20日軍演，美製F-16s戰機在花蓮基地跑道滑行。（軍聞社）

拜登 政府29日通知國會，擬透過「外國軍事融資 」（Foreign Military Financing, FMF）管道，援助台灣8000萬美元，國務院 稱這是史上首例；據了解，這將是一批無償軍援，用來補充拜登政府7月底動用總統提撥授權（Presidential Drawdown Authority, PDA）提供給台灣的軍備所需。

國務院：符合一中政策

一名國務院發言人對本報表示，此做法符合台灣關係法和美國長期的「一個中國」政策，一中政策沒有改變，美國確保台灣獲得必要的防衛物資與服務，以確保台灣維持足夠的自我防衛能力；美國在台海和平穩定有著持久利益，台海和平穩定攸關區域與國際安全和繁榮。

未如過去軍售 公布內容

圖為台灣空軍8月20日進行演習，美製F-16s戰機在花蓮基地起飛。（軍聞社）

但國務院並未如過去軍售一樣，公布通知國會的文本內容。

美聯社報導，國務院對國會說明「這批物資將用於聯合防衛能力並強化海域意識與安全能力，以強化台灣的自我防衛能力。」

美聯社掌握的文本並未具體說明拜登政府透過FMF對台灣提供哪些軍事裝備或系統，但報導指可能包含空中與海岸防禦系統、裝甲車、步兵戰車、無人機、彈道飛彈與空防系統、先進通訊裝備、防護設備和彈藥等，此外，FMF也能用來採購提供給台灣的軍事訓練計畫。

所謂FMF的法源授權，來自2023財年國防授權法，授權拜登政府在5年內可提供總價100億美元的無償軍援（每年最多20億美元），以及20億美元、設定12年內還款的軍事融資直接貸款，以支持台灣面對北京的侵略。

此外，拜登總統去年底簽署規模1.7兆美元的2023財年綜合撥款法，國務院可據此提供給台灣最多20億美元、需償還的軍事融資貸款。

據了解，最新軍援屬於無償援助，用於支援拜登7月28日動用PDA提供台灣3.45億美元的防衛物資與服務，以及軍事訓練和教育。

和FMF一致的是，美國政府宣布PDA時也很低調，拒絕說明援助台灣的實際內容；路透日前報導，美國擬提供台灣4架非武裝的MQ-9A海上衛士無人機，在此之前，美國會移除僅限美國空軍使用的機上裝備，改裝費用由誰支付還要討論。

美FMF對象向來為「國家」

相較20億美元的額度，8000萬美元相對有限，美聯社報導，光是拜登動用這項管道就足以激怒中國，因美國政府向來是對「國家」提供FMF。

美聯社引述美國官員說法報導，此舉並未改變美國對台政策立場。

對於這項發展，美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）透過聲明表示，這些武器不只進一步協助台灣、保護在該區域的民主國家，也強化了美國的威懾部署，並確保在面對咄咄逼人的中共時，捍衛美國國家安全。

中華民國駐美代表處表示，感謝美方對台灣堅定的安全承諾；台美將持續深化緊密的安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海及印太區域的和平、穩定及現狀。