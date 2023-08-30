問題耳塞導致多位軍人聽損 3M同意付60億和解

3M生產的軍用耳塞因設計不良，造成數十萬軍人聽覺受損，3M將以60億元的賠償和解。（取自3M官網）

化學暨消費品大廠3M公司因產製有問題的防噪音軍用耳塞，導致許多美軍人員指控聽力受損及其他傷害而面臨多起訴訟，已同意支付60億元和解。

總部位於明尼蘇達州 的3M公司和解金將於2029年前攤付，其中包括50億元現金及10億元等值3M股票 。

許多現役和退伍軍人聲稱，3M及該公司2008年收購的Aearo Technologies公司生產有缺陷的軍用耳塞Combat Arms Earplug，導致使用後未能受到保護而造成聽力受損。但3M表示，若是在正確的訓練下使用這些耳塞，是可以獲得適當保護。

這種軍用耳塞的設計應當可保護耳朵避免劇烈爆炸聲響的危害，同時也能聽到需要聽到的聲音。但軍方人員指控，產品因設計缺陷使得耳塞在耳內變得有些鬆動，而導致聽力受損。

3M在2018年針對供應美軍有問題耳塞的指控，已同意支付910萬元賠償金，但和解不久後退伍軍人即提出訴訟。自2019年起，3M進入審判的16起案件中有10起敗訴，迄今已對原告賠償數百萬元。

原告代表律師透過聯合聲明說，29日和解協議確保遭聽力損害的人得到應有的正義和賠償。

3M在聲明中堅稱，和解不表示承認有責任；訴訟中涉及的產品只要正確使用便安全有效，假如和解協議中某些條款未切實履行，3M將繼續訴訟辯護。

據報導，3M一度試圖通過破產 法庭降低耳塞訴訟風險；Aearo公司2022年曾以單獨申請破產，接受索賠責任，被破產法院駁回。

3M除了耳塞訴訟，還面臨全氟/多氟烷基物(PFAS)訴訟，因許多研究顯示，暴露於全氟/多氟烷基物與增加患乳腺癌、睪丸癌和甲狀腺疾病的風險相關聯，因此像是比薩盒、滅火泡沫、化妝品和半導體等各個領域中，都因有使用的這種物質而可能導致對健康的危害。去年3M表示，將在2025年底停止製造和使用這些化學物質。