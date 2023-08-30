我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

展示城市衰敗、毒品交易…金山官員組「末日團」挨批請辭

圖輯／全員戒備…「百年最強」颶風伊達利亞 明天襲佛州

問題耳塞導致多位軍人聽損 3M同意付60億和解

編譯周芳苑、黃祖綺／綜合報導
3M生產的軍用耳塞因設計不良，造成數十萬軍人聽覺受損，3M將以60億元的賠償和解。（取自3M官網）
3M生產的軍用耳塞因設計不良，造成數十萬軍人聽覺受損，3M將以60億元的賠償和解。（取自3M官網）

化學暨消費品大廠3M公司因產製有問題的防噪音軍用耳塞，導致許多美軍人員指控聽力受損及其他傷害而面臨多起訴訟，已同意支付60億元和解。

總部位於明尼蘇達州的3M公司和解金將於2029年前攤付，其中包括50億元現金及10億元等值3M股票

許多現役和退伍軍人聲稱，3M及該公司2008年收購的Aearo Technologies公司生產有缺陷的軍用耳塞Combat Arms Earplug，導致使用後未能受到保護而造成聽力受損。但3M表示，若是在正確的訓練下使用這些耳塞，是可以獲得適當保護。

這種軍用耳塞的設計應當可保護耳朵避免劇烈爆炸聲響的危害，同時也能聽到需要聽到的聲音。但軍方人員指控，產品因設計缺陷使得耳塞在耳內變得有些鬆動，而導致聽力受損。

3M在2018年針對供應美軍有問題耳塞的指控，已同意支付910萬元賠償金，但和解不久後退伍軍人即提出訴訟。自2019年起，3M進入審判的16起案件中有10起敗訴，迄今已對原告賠償數百萬元。

原告代表律師透過聯合聲明說，29日和解協議確保遭聽力損害的人得到應有的正義和賠償。

3M在聲明中堅稱，和解不表示承認有責任；訴訟中涉及的產品只要正確使用便安全有效，假如和解協議中某些條款未切實履行，3M將繼續訴訟辯護。

據報導，3M一度試圖通過破產法庭降低耳塞訴訟風險；Aearo公司2022年曾以單獨申請破產，接受索賠責任，被破產法院駁回。

3M除了耳塞訴訟，還面臨全氟/多氟烷基物(PFAS)訴訟，因許多研究顯示，暴露於全氟/多氟烷基物與增加患乳腺癌、睪丸癌和甲狀腺疾病的風險相關聯，因此像是比薩盒、滅火泡沫、化妝品和半導體等各個領域中，都因有使用的這種物質而可能導致對健康的危害。去年3M表示，將在2025年底停止製造和使用這些化學物質。

破產 明尼蘇達州 股票

上一則

北卡槍案／老家親戚稱兇嫌精神正常、父母去世時沒回中國奔喪

下一則

數百萬人失「白卡」 議員及倡議團體籲白宮採取措施

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
3M耳塞遭退役軍人告釀聽力損失 付60億元和解

3M耳塞遭退役軍人告釀聽力損失 付60億元和解
近5000名退伍軍人機師 涉隱瞞健康問題以便能繼續飛行

近5000名退伍軍人機師 涉隱瞞健康問題以便能繼續飛行
美軍機在澳洲墜毀 3死5重傷

美軍機在澳洲墜毀 3死5重傷

熱門新聞

華盛頓州越裔大學生為保護母親而被繼父猛刺100多刀身亡，友人為她在網上發起募捐。(取自gofundme網站)

亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中

2023-08-26 02:25
視頻拍攝到在槍案發生後，警方在校園內逮捕到疑為嫌犯的齊太磊。 (WRAL電視台截頻)

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

2023-08-28 21:42
在北京當局下達禁止進口日本水產後，中國一些日料店幾乎已不再銷售日本食材，大多用俄羅斯周邊海域或者韓國、東南亞等海域出產的食材代替。圖為消費者在商店購壽司和生魚片。(美聯社)

福島排核汙水 中國抵制引起日本反彈 演變為外交經貿戰

2023-08-25 02:16
蓋洛普調查，民眾認為波士頓、達拉斯是居住和旅遊最安全的城市。圖為波士頓著名的馬拉松賽。（Getty Images）

全美最安心城市在達拉斯、波士頓 這2城最危險

2023-08-23 06:00
北卡大中國留學生齊太磊。(美聯社)

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

2023-08-29 14:00
房屋中介及房貸公司Zillow於24日宣布為房屋買家提供首付僅為1%的房屋貸款產品，試圖吸引買房者，刺激買氣。圖為示意圖。(美聯社)

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

2023-08-26 05:55

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養
50多歲的美國人 401（k）有多少錢？

50多歲的美國人 401（k）有多少錢？
入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢
齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物