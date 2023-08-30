藥廠、製藥協會強烈反彈藥品議價 已發起8訴訟

拜登政府希望透過與藥廠談判降低處方藥價格，此為拜登重要的競選政績，但藥廠反彈力道很大。（美聯社）

拜登政府想推動藥品議價政策，但來自各國大藥廠的阻力，藥廠與製藥協會自6月以來，為了挑戰聯邦政府「降低通膨法案」(IRA)的聯邦醫療保險 (Medicare)藥價磋商計畫，已發起八宗訴訟。

1.岱頓(Dayton)地區商會訴衛生部部長貝西拉(Xavier Becerra)／俄亥俄州南區地方法院(第六巡迴)

這宗訴訟涉及聯邦、密西根與俄亥俄商會，指控該法違反憲法第一、第五和第八修正案。

2.全國輸液中心協會(NICA)訴貝西拉／德州西部地方法院(第五巡迴)

藥品產業最主要的遊說團體PhRMA與輸液製造商及癌症病患倡議團體提起訴訟，指該法違反憲法第五修正案的正當程序條款，以及憲法第八修正案的超額罰款條款，限制製藥廠審查藥品定價決策的能力，且在藥廠拒絕配合時施加特殊貨物稅。

原告主張政府計畫「違反憲法的三權分立和不授權原則」，憲法規定國會不能授予其權力給其他實體。

3.必治妥施貴寶製藥(Bristol Myers Squibb)訴貝西拉／新澤西地方法院(第三巡迴)

必治妥施貴寶製藥公司稱政府計畫違反憲法第一和第五修正案，主張聯邦醫療保險協議「強迫」製藥廠回應政府的「政治訊息」，侵犯言論自由，該藥廠首波受影響的藥物為預防中風 及血栓藥品Eliquis。

嬌生(J&J)集團的訴訟與必治妥施貴寶製藥公司的案件相呼應，並指IRA違法默許聯邦醫療保險和醫療補助計畫(Medicaid)參與者的藥價磋商，該藥廠首波受影響的藥物為預防中風及血栓藥Xarelto。

5.默克藥廠(Merck)訴貝西拉／哥倫比亞地方法院

默克指該計畫違反憲法第一、第五修正案的徵收條款，呼應其他製藥商的論點 ，該藥廠首波受影響的藥物為糖尿病藥Januvia。

6.安斯泰來製藥(Astellas Pharma)訴聯邦衛生部／伊利諾州北區地方法院(第七巡迴)

這間日本藥廠指IRA違反憲法第一、第五修正案的「徵收」與正當程序條款，呼應其他製藥商的論點，該藥廠首波受影響的藥物為前列腺癌藥Xtandi和治療膀胱過動症的Myrbetriq。

7.藥商百靈佳殷格翰(Boehringer Ingelheim)訴聯邦衛生部／康乃狄克州地方地方法院(第二巡迴)

這間德國藥廠呼應其他藥廠的訴訟，稱該計畫違背憲法第一、第五和第八修正案保障的自由言論、徵收、超額罰款、正當程序和三權分立等，該藥廠首波受影響的藥物為糖尿病藥Jardiance。

8.藥廠阿斯特捷利康(AZ)訴貝西拉／德拉瓦地方法院(第三巡迴)

這間英國藥廠指聯邦醫療服務中心(CMS)違反行政程序法，且違背憲法第五修正案的正當程序條款。