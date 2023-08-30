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處方藥議價瞄準最貴藥 降低病患及政府支出

記者顏伶如／綜合報導
衛生部長貝西拉（右二）拜訪亞裔藥局，為政府的紅藍卡藥品議價政策尋求支持。（路透）
衛生部長貝西拉（右二）拜訪亞裔藥局，為政府的紅藍卡藥品議價政策尋求支持。（路透）

拜登政府29日公布俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)10種處方藥議價清單，這是紅藍卡處方藥品首次開放議價。

服務對象為65歲以上民眾的紅藍卡計畫，約有6600萬人參加。受到先前法律限制，主管機關聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)向來無法與藥廠商議紅藍卡處方藥價格，去年國會通過「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act，IRA)，授權聯邦政府每年可以為最昂貴的幾種處方藥議價。

路透報導，聯邦醫療服務中心獲得議價權限之後，可望在2031年之前每年節省250億元開銷。

不過，29日公布的清單上的10種處方藥，經過議價後調降價格要等到2026年才會生效。多家藥廠與藥界組織已對新法提告，未來流程可能受到影響。藥廠須於10月1日前決定是否參與議價，拒絕議價將面臨高額罰款。藥廠必須在10月2日交出調降處方藥價格計畫的詳細資料給聯邦政府。

紅藍卡將於明年2月1日前對藥商提出第一次開價，藥商有30天期限還價，議價過程在8月1日截止，新價格將於9月1日公告。新法規定，調降價格必須比原本價格便宜至少25%。

第一波被挑中議價的處方藥如何決定，聯邦醫療服務中心衡量指標包括：藥品已出現於市面上某段時間，並未面臨學名藥或生物相似藥(biosimilar)的市場競爭。

治療單一特定罕見疾病的「罕用藥物」(orphan drugs)並不符合議價資格。同樣有權提出議價豁免要求的藥品還包括小規模生技公司生產的單一藥物，雖昂貴卻治療少數美國人；兩年之內便可能面臨生物相似藥競爭的生物藥物(Biologic drugs)。

2022年6月1日至2023年5月31日之間，紅藍卡D部份(Part D)處方藥物保險計畫開銷最昂貴的藥品裡，聯邦醫療服務中心經評估認定有50種符合議價條件。但密西根大學健康法教授貝格里(Nicholas Bagley)說，藥品涉及用量與劑量，因此「昂貴」不易認定。

紅藍卡 聯邦醫療保險 聯邦政府

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