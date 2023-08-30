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處方藥議價減醫療負擔 拜登競選連任首重

編譯陳韻涵／綜合29日電
紅藍卡處方藥議價，將在拜登總統選舉訴求中占有重要地位。圖為民眾在藥局領藥。（美聯社）
紅藍卡處方藥議價，將在拜登總統選舉訴求中占有重要地位。圖為民眾在藥局領藥。（美聯社）

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS)表示，拜登總統已將俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)處方藥議價和降低個人醫療負擔，視為競選連任的首要之務。

拜登29日在白宮表示，「我們已經與大藥廠對抗很長一段時間，我答應你們，我會支持你們，且我不會停止為此議題奮鬥，(副總統)賀錦麗亦然。」

白宮29日公布十款處方藥，作為首波聯邦醫療保險議價的對象，最快將在2026年生效。

CMS表示，這十款藥物總價約505億元，約占2022年6月1日到2023年5月31日D計畫處方藥價的20%；此外，美國的醫療開銷占國內生產毛額(GDP)的18.3%。

拜登接下來14個月的挑戰，將是說服選民他能在利率和通膨未回歸新冠肺炎疫情前水準前，降低民生成本。

考量許多拜登的立法和政策費時數年方達成，這項任務異常艱困，且不會對民生造成立即影響。但民主黨仍認為拜登必須連任，並引述拜登所言：「完成任務」。

拜登和賀錦麗2024年競選總幹事茱莉‧羅德里格茲(Julie Rodriguez)表示，「看起來成效不錯」，前提是拜登要連任成功。

白宮29日的訊息則是：多虧了拜登，美國人將不用再付高昂藥費。

白宮副發言人貝茲(Andrew Bates)在備忘錄中寫道，「大藥廠及其在眾院的共和黨盟友，終於輸給拜登和拜登經濟學(Bidenomics)。」

白宮29日針對聯邦醫療保險的宣布透過精心安排，另有場邊活動和媒體記者會，凸顯此健保議題對拜登爭取連任競選活動的重要性，而相關競選活動已然開跑。

拜登2022年簽署的「降低通膨法案」(IRA)，把聯邦醫療保險納保人的每月自付胰島素費用上限訂為35元，個人每年處方藥自付額上限為2000元。此外，政府讓助聽器可以臨櫃取得，降低其成本，並依據「平價醫療法」(Affordable Care Act)透過稅務補貼降低保險成本。

拜登 聯邦醫療保險 白宮

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