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紅藍卡10藥議價清單公布 糖尿病、中風等藥列降價談判

記者顏伶如／綜合報導
嬌生藥廠製造的血液稀釋藥Xarelto，列在議價清單中。但嬌生藥廠已對衛生部長貝西拉提告，指議價政策違憲。（路透）
嬌生藥廠製造的血液稀釋藥Xarelto，列在議價清單中。但嬌生藥廠已對衛生部長貝西拉提告，指議價政策違憲。（路透）

10種藥去年讓老人自掏腰包花34億

拜登政府29日公布俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)10種處方藥議價清單，其中包括預防中風及血栓藥品Eliquis、第二型糖尿病用藥Jardiance、預防中風及血栓藥品Xarelto等，將影響全美6600萬民眾。這10種藥品在2022年讓老年人自掏腰包花費共計34億元。

拜登總統發表聲明說，對於能救命的處方藥，美國人被迫比任何已開發國家付更多錢給大型藥廠，是沒有道理的。

每10人有3人無力負擔昂貴處方藥

禮來藥廠生產的治糖尿病藥Jardiance。（路透）
禮來藥廠生產的治糖尿病藥Jardiance。（路透）

拜登政府指出，每10名美國人當中就有三人無力負擔昂貴的處方藥。

「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act，IRA)去年在國會通過，法條內容授權聯邦政府得以幫紅藍卡持有人首度為處方藥議價。根據規定，聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)9月1日前必須公布10種藥品清單，但清單提前於29日上午公布。

調降價格要等到2026年才會生效

第一波議價清單公布後，藥廠須於10月1日前決定是否參與議價。調降價格要等到2026年才會生效。未來幾年還有30種藥品列入議價，調降之後的價格分別於2027年、2028年實施。若成功調價，將為病患省下大筆用藥支出。

不過，大型藥廠與藥廠組織則對處方藥議價新法提出挑戰，累計已有八件訴訟，以訴訟干擾議價進度。其中藥廠阿斯特捷利康(AZ)25日向德拉瓦州聯邦區域法院提訴，指出處方藥議價條款牴觸現行聯邦法律「罕用藥物法案」(Orphan Drug Act)。「罕用藥物法案」旨在鼓勵製藥產業為罕見疾病研發新藥而投資。

10種處方藥議價清單

輝瑞藥廠生產的Eliquis防血栓藥。（路透）
輝瑞藥廠生產的Eliquis防血栓藥。（路透）

1、Eliquis：預防中風及全身性栓塞藥品，製造藥商必治妥施貴寶製藥公司(Bristol Myers Squibb)、輝瑞藥廠( Pfizer)

2、Jardiance：第二型糖尿病及心臟衰竭用藥，製造藥商百靈佳殷格翰(Boehringer Ingelheim)、禮來藥廠(Eli Lilly)

3、Xarelto：預防中風及血栓藥品，製造藥商嬌生集團(Johnson & Johnson)

4、Januvia：第二型糖尿病用藥，製造藥商默克藥廠(Merck)

5、Farxiga：慢性腎臟病用藥，製造藥商阿斯特捷利康(AstraZeneca，AZ)

6、Entresto：心臟衰竭用藥，製造藥商諾華製藥(Novartis)

7、Enbrel：關節炎及其他自體免疫疾病用藥，製造藥商安進(Amgen)

8、Imbruvica：血癌藥品，製造藥商嬌生集團、艾伯維(AbbVie)

9、Stelara： 克隆氏症(Crohn's disease)藥物，製造藥商嬌生集團

10、Fiasp與NovoLog的糖尿病胰島素產品，製造藥商諾德(Novo Nordisk)

中風 糖尿病 拜登

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