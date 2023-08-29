Z世代淪「封鎖世代」學會閱讀前 已經歷校園槍案封鎖

槍案發生後，校方連續發布警告要師生留在戶內，警方也立即趕到學校圍捕嫌犯。（美聯社）

「新聞與觀察家報」(The News & Observer)民意論壇28日刊載評論文章指出，教堂山北卡 羅來納大學(UNC-Chapel Hill)的師生原本準備邁入秋季學期的第二周爆出槍案，該文作者佩吉‧馬斯騰(Paige Masten)說，學生並未學到課程新知，反而留下畢生難以抹滅的夢魘；這在美國已逐漸變成正常。

教堂山-卡勃羅市(Chapel Hill-Carrboro City)學校的學生開學第一天在封鎖中度過，其中包括這輩子第一次上學的幼兒園學生。

在槍枝暴力影響下，學生在校一天都不得安寧，而這只是美國的日常；受槍擊 案影響的社區民眾，在焦急與不安中等待超過三小時，傳簡訊關心親友安危。

他們的問題包羅萬象，包括「我坐得離窗戶夠遠嗎？」、「這間教室裡有我可以使用的武器嗎？」

未證實的謠言與媒體報導流竄，其中不乏矛盾訊息，徒增恐懼與困惑。

當天下午4時過後，北卡羅來納警報(Alert Carolina)訊息終於送到，通知大家「恢復正常活動」；然而，恢復正常「知易行難」。

全美槍枝暴力問題嚴重，且經常以非營利調查機構「槍枝暴力檔案庫」(Gun Violence Archive)的大規模槍案(mass shooting)數據定義，指單一事件造成四人以上傷亡，不含兇手，每個數字都代表逝去的親人。

北卡槍案造成一名教職員身亡，然而，未通報統計的數字顯然更多，歷史會記錄北卡大悲劇的那一名受害者，但仍有數千人的心靈受創。

28日到校的教職員與師生，永遠不會忘記槍響的恐懼，無法忘懷以防萬一而先對家人說的愛，也永遠不會忘記，躲藏擔心性命危險的三個小時，這種創傷經驗已然成為現代生活的共同症狀。

學生在他們本來應該感到安全的地方，被剝奪了安全感，學生學會閱讀前就已經歷封鎖，甚至接受射擊訓練，Z世代(Gen Z)又被稱作「封鎖世代」(lockdown generation)。

馬斯騰寫道，身為北卡大的校友她很氣憤且無奈，因為悲劇不會改變任何事，槍擊案還是會再發生，也不會有相關立法保障人民安全，只會有更多人受創與難過，而這就是美國的日常。