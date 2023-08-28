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雷蒙多抵北京 討論科技戰等5議題

記者顏伶如／綜合報導
商務部長雷蒙多(左二)27日晚搭機抵達北京，美國駐中國大使伯恩斯(右)、中國商務部美洲大洋洲司司長林峰(右二)到場接機。(路透)
商務部長雷蒙多(左二)27日晚搭機抵達北京，美國駐中國大使伯恩斯(右)、中國商務部美洲大洋洲司司長林峰(右二)到場接機。(路透)

商務部雷蒙多(Gina Raimondo)27日晚抵達北京，成為今年第三位尋求讓美中兩大經濟體穩定緊張關係的拜登內閣首長。雷蒙多表示，此行將與中方官員討論五大領域議題：美中科技戰、外國企業生意環境惡化、推動其他項目商業往來、政府溝通、經濟發展趨緩與透明化。

商務部長雷蒙多27日晚專機抵達北京，美國駐中國大使伯恩斯、中國商務部美洲大洋洲司司長林峰到場接機。此行是雷蒙多應中國商務部長王文濤邀請，首次訪問中國。

中國商務部曾就雷蒙多此次訪問表示，中方將就關切的經貿問題向美方表明立場，同時期待與美方就化解經貿分歧、推進務實合作進行深入討論。雷蒙多27日到30日訪問北京與上海，與中國政府官員及美國商業領袖會面。美方日前透過聲明表示，雷蒙多期待有具建設的討論。

紐約時報27日報導分析，雷蒙多此行任務包括經濟外交，親自了解新上台的中國經濟領導團隊，同時維護美國企業與美國員工的利益。美中兩國官員都已透露，某些重大議題可能無法在雷蒙多此行的會議中獲得解決，少數領域則可能有機會接近達成協議。

紐約時報分析雷蒙多這趟訪問的五大領域議題可能發展：

1 美中科技戰

雷蒙多掌理的商務部，發布拜登政府對於先進科技的出口管制等措施，引起中國官員不滿並還以報復。為了避免雙方以牙還牙導致經濟兩敗俱傷，雷蒙多此行將對中方官員說明美國祭出各種手段的考量為何，表明美方是為了保護國家安全。雷蒙多在行前記者會說，這趟訪問主要目的就是對於保護涉及國安策略重要科技「做出解釋並讓事情更加透明化」。

她說，維護國家安全的立場不會妥協，但與中國交往要保持透明化，才能避免誤會以及不必要的緊張升溫與誤判。

2 外國企業生意環境惡化

除了向北京反映美光(Micron)遭受的不公平待遇之外，雷蒙多也將向中方表達說，其他西方企業都表示，越來越擔心違反中國管制範圍龐大的反間諜法。

聖地牙哥加大21世紀中國研究中心研究教授謝淑麗(Susan Shirk)說：「大家對於到中國去感到害怕。」她說，這種對於人身安全的擔心已經影響了商務往來及學術交流。

3 推動其他項目商業往來

雷蒙多說希望促進符合美國利益的雙邊商務關係，也就是觀光旅遊及人際交流。她說，若旅遊恢復到2019年水準，中國觀光客將為美國經濟帶來300億元收入。

4 政府溝通

雷蒙多說，行前獲拜登總統指示，雙方要溝通以避免衝突。

5 經濟發展趨緩與透明化

中國國家統計局停止發布青年失業統計等動作，讓外界懷疑中國可能想隱瞞表現欠佳的經濟統計數據。

雷蒙多 商務部 北京

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