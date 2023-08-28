我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

長期利率保持更高更久 讓華爾街才入秋便瑟瑟顫抖

戴琪：中國主宰稀土市場 導致美供應鏈脆弱不堪

編譯易起宇／綜合外電
美國貿易代表戴琪表示，中國主導稀土市場，將讓美國的供應鏈脆弱不堪。(路透)
美國貿易代表戴琪表示，中國主導稀土市場，將讓美國的供應鏈脆弱不堪。(路透)

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）26日接受CNBC專訪表示，中國主宰用於電動車馬達等高科技產品的稀土金屬供應，將讓美國供應鏈脆弱不堪。

戴琪在印度新德里舉行的20國集團工商峰會(B20)場邊受訪表示：「我想提醒世人注意的，不只是要關注中國（海外）投資所引發的脆弱性，還有現在中國在全球（稀土）市場居於主導地位的事實，意味著它既能打開水龍頭，也能關閉水龍頭。」中國過去數十年來不斷提升稀土金屬的加工能力，在全球市場上擁有龐大定價能力。

戴琪說：「在我們能取得並創建額外供應鏈之前，我們面對這種籌碼仍將完全脆弱不堪。」「我們當前的供應鏈並不是我們想要的。我們知道我們很脆弱。我們希望讓我們的供應鏈更多元化、（對我們的供應鏈）更有信心、而且擁有更多選擇。」

她說，美國在1980年代以前在稀土市場擁有龐大市占，但海外勞工成本便宜和對環境標準的壓力較低，促使稀土工業撤離美國。同時北京當局則大力支持。她說：「中國的主導優勢未必是天然優勢，不是因為他們擁有更多稀土，而是他們能採取協調一致的產業和貿易政策，進而壟斷市場。」

北京政府至少每五年制定一次經濟計畫，一些目標都是提前好幾年就設定好的，包括加強技術自足，和實現碳中和。雖然這種由上而下的規劃不一定保證每次都能達標，但電動車產業已成為中國工業能在整條供應鏈（包括最終產品）獲得大幅市占率的例子。

以電動車電池的重要原料鋰為例，雖非是科學上歸類的17種稀土之一，但中國是澳洲生產的鋰的唯一買家，給了北京另一種市場影響力。

稀土 供應鏈 北京

上一則

起訴愈多支持率愈高？川普踢鐵板 ABC民調49%認為他應停止競選

下一則

中國經濟不振 拖累全球？專家：未必全悲觀

延伸閱讀

商務部長雷蒙多抵達北京 展開4天訪問

商務部長雷蒙多抵達北京 展開4天訪問
貿易代表戴琪：中國主宰稀土市場 讓美供應鏈脆弱

貿易代表戴琪：中國主宰稀土市場 讓美供應鏈脆弱
左手強化美中關係 右手限制對中貿易 雷蒙多訪中 衝突中找平衡

左手強化美中關係 右手限制對中貿易 雷蒙多訪中 衝突中找平衡
陳妍希送兒子上國際學校 學費超驚人

陳妍希送兒子上國際學校 學費超驚人

熱門新聞

海基會人員在海關協助台胞辦理出關手續。(圖：台商提供)

昔因通緝躲到中國…大毒梟淪落街頭 寧願回台吃牢飯

2023-08-21 10:25
華盛頓州越裔大學生為保護母親而被繼父猛刺100多刀身亡，友人為她在網上發起募捐。(取自gofundme網站)

亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中

2023-08-26 02:25
在北京當局下達禁止進口日本水產後，中國一些日料店幾乎已不再銷售日本食材，大多用俄羅斯周邊海域或者韓國、東南亞等海域出產的食材代替。圖為消費者在商店購壽司和生魚片。(美聯社)

福島排核汙水 中國抵制引起日本反彈 演變為外交經貿戰

2023-08-25 02:16
蓋洛普調查，民眾認為波士頓、達拉斯是居住和旅遊最安全的城市。圖為波士頓著名的馬拉松賽。（Getty Images）

全美最安心城市在達拉斯、波士頓 這2城最危險

2023-08-23 06:00
華爾街日報指中國40年來經濟發展已近停滯，各項刺激措施都不見效，民眾會逐漸失去對習近平的信心。圖為習近平5月10日到河北雄安新區，視察雄安城際站。(新華社)

WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永遠無法超越美國

2023-08-21 00:48
房屋中介及房貸公司Zillow於24日宣布為房屋買家提供首付僅為1%的房屋貸款產品，試圖吸引買房者，刺激買氣。圖為示意圖。(美聯社)

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

2023-08-26 05:55

超人氣

更多 >
梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場
郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」
中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅
家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議
「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌