全球央行年會：未來通膨 各國愈來愈難控制

匯集全球央行財政高官與頂尖經濟學家的「傑克森霍爾」年會26日結束。圖為美聯準會主席鮑爾 (右)、日本銀行總裁植田和男內、及歐洲央行總裁拉加德參加會議。(路透)

在懷俄明州傑克森霍爾(Jackson Hole)舉行的全球央行 年會上，幾場高規格的演講及幾篇經濟論文都指出，貿易壁壘升高、人口老化、由碳基化石燃料大規模轉型為綠能 ，這些全球趨勢未來多年都會加深全球通膨壓力，讓聯準會(Fed)與各國央行難以管理他們的低通膨目標。

高貿易壁壘、老化、綠能影響

美聯社28日報導，全球央行年會25、26日舉行。數十年來全球經濟一直往更強整合發展，商品在美國及其貿易夥伴間流動得更自由。海外低工資生產的商品讓美國人享受廉價貨物，也讓通膨很低，只是美國也付出很多製造業工作消失的代價。

話雖如此，自新冠疫情 以來，這種趨勢出現扭轉的跡象；跨國大企業一直把他們的供應鏈移出中國。取而代之的做法，是在美國生產更多產品，特別是對生產自動車、電子商品至關重要的半導體業，拜登政府還大舉補貼以資鼓勵。

同一時間，政府增加舉債、原物料需求上升，大舉投資在綠能，可能證實為引發撕裂效應，至少暫時如此，由是也升高通膨。世上很多人口老化之中，較高齡人口較不可能繼續工作。

美聯準會主席鮑爾(左)與前英國央行行長卡尼，邊走邊談。(美聯社)

「彷彿供應休克」加速通膨

這些潮流的影響，彷彿供應休克，與商品及勞動力短絀類似，而在世界由疫情衰退反彈時期，加速通膨。

歐洲中央銀行總裁拉加德(Christine Lagarde)25日演講指出，新環境鋪就舞台，讓世人見到比疫情之前相對要大的物價震撼；假如世界同時面臨更高的投資需求，以及更大的供應限縮，就可能見到各類市場發生更強的價格壓力，例如大宗商品，特別是對綠能科技很重要的金屬、礦物。

如此會讓歐洲央行、聯準會等其他各國央行的工作變得棘手，他們的任務是讓物價有所節制。幾乎所有央行仍為節制高通膨而傷腦筋；通膨自2021年初開始加劇，目前只有部分消褪。

國際貨幣基金(IMF)首席經濟學者古林查斯(Pierre-Olivier Gourinchas)表示，可以預期目前的世界，會出現更多、可能更大的供應休克；種種趨勢都讓商品生產更加困難，變得更貴，肯定是各國央行最不樂見的局面。