紐時：中國經濟困境對美影響小 但若再惡化恐拖累

中國經濟出現困境，短期對美國影響可能很小，但若進一步惡化並拖累全球經濟，美國也會被波及。圖為北京一建築工地。(路透)

近幾周中國經濟數據令人坐立難安：經濟成長速度從以往的8%左右驟降到3%；十年過度建設後房地產公司正在崩潰；消費者情緒因新冠疫情 長期封鎖而萎縮，並對政府沮喪且失去信心，消費力還未回彈。紐約時報分析，目前中國處境對美國的影響可能很小，但若進一步惡化並拖累全球經濟，這種情況可能會改變。

據報導，富國銀行(Wells Fargo)24日發布的報告模擬中國經濟「硬著陸」，即未來三年的產出比正常成長率的情況降低12.5%。即使如此，2024年美國通膨調整後的成長也只會減少0.1%、2025年減少0.2%。

中國領導層一直希望依靠內需來推動經濟成長，但並不見效，一些人擔心中國可能再次依靠大量出口來促進成長。這招還是有機會成功，且對美國來說是好事，因出口增加可能會降低消費品價格，加上中國對汽油、鐵礦石等大宗商品需求下降，有助於降低美國通膨。負面效應則是可能會下挫美國製造業復甦，而美國總統大選 將近，恐提高政治溫度。

須了解的是中國目前困境有一定程度是肇因於美國：疫情期間美國出現消費者熱潮，大量進口家具和電子產品等，2022年自中國進口商品價值達5368億元，反觀中國僅占美國出口的7.5%。在商品熱過後，美國民眾改把錢花在服務性消費，再加上前總統川普實施、拜登 政府維持的一系列對中加徵關稅，都削弱了對中國商品的需求。

在中國有業務的企業可能比較需要擔心。特斯拉(Tesla)近幾個月在中國銷量下滑；花旗集團執行長范潔恩(Jane Fraser)在第二季財報表示「中國是其最大的失望」。不過由於美中銀行體系足以隔離美國機構和投資者，即使經濟形勢惡化也能減緩衝擊。康乃爾大學貿易政策教授普拉薩德(Eswar Prasad)指出，鑑於美國表現相對較好，可能會有資金為尋求高收益、安全而流入。

前財政部官員塞瑟(Brad Setser)則說，中國金融困境蔓延到美國基本上不存在，即使干擾到債券市場，聯準會都有辦法抵銷。