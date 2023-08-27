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雷蒙多擁超強履歷：從學霸、創投家到州長 現掌國安第一交椅

編譯洪啟原／綜合報導
雷蒙多的父親在家鄉羅德島州的寶路華(Bulova)手表廠工作了28年，但該工廠後來遷往中國，導致她父親失業。她只戴寶路華手表，並常提父親失業的事，並以此告誡自己。(美聯社)
雷蒙多的父親在家鄉羅德島州的寶路華(Bulova)手表廠工作了28年，但該工廠後來遷往中國，導致她父親失業。她只戴寶路華手表，並常提父親失業的事，並以此告誡自己。(美聯社)

商務部雷蒙多(Gina Raimondo)26日啟程出訪中國，她也因此成為熱議的焦點。

華爾街日報報導，這次出訪中國將考驗雷蒙多的政治決策、外交手腕，以及她對商務部能達成什麼任務所懷抱的願景。一次成功的出訪，將幫助雷蒙多在美國政壇展現自己的企圖心。

52歲雷蒙多具有義大利裔血統，求學過程中是個「學霸」，在哈佛大學攻讀經濟學拿到羅德獎學金後，赴英國牛津大學取得社會學碩博士學位，後來又從耶魯大學法學院拿到法律學位(J.D.)。

在職涯方面，雷蒙多曾當過律師，後來成為創投資本家，在進入州政府擔任財務官員之前，曾創辦羅德島州第一家創投資金。後來她對陷入困境的州立退休金徹底改革，透過減少福利和投資避險基金，恢復基金的財務健全體質。這為她在金融界和商界贏得粉絲，但也在工會領導人中樹敵。 

接著雷蒙多在2015年獲選為羅德島州的第一位女州長，致力透過工人就業培訓計畫和雇主租稅優惠來解決該州的高失業率問題。家庭生活方面，雷蒙多已婚，是兩名青少年子女的母親。

雷蒙多現正監督幾項提升美國競爭力的計畫，包括政府斥資530億元振興本土半導體製造，以及撥出500億元在美國廣設寬頻網路基礎設施等。她率領的商務部還管理一長串的貿易黑名單及出口管制，設法壓縮中國取得先進技術的機會。

這些措施都是拜登政府的核心政策之一，也使得商務部從原本與政治絕緣的領域變成矚目焦點。現在商務部已成為國安第一把交椅，負責保護創新和商業，尤其是與中國的關係。

雷蒙多在義大利裔美國家庭長大，她常提到父親失業的事。她父親在家鄉羅德島州首府普洛敦維斯市的寶路華(Bulova)手表廠工作了28年，但該工廠隨後遷往中國，導致她父親失業。

雷蒙多在2021年一場演講中說：「事實就是，發生在家父身上的事一點都不稀奇。在過去40年，有數百萬美國民眾都遭遇相同的情況。在美國勞工和經濟都面臨投資持續下滑時，這是更為重要的其中一項議題。」

雷蒙多7月在華府智庫威爾遜國際學人中心(Wilson Center)一場活動中說：「以高水準來說，我們須盡可能在每個領域和中國做生意，也須在這些領域保護好自己。我在這兩方面都要扮演好角色。」

在這次中國之旅，雷蒙多須採取平衡的措施。

她將以商務部長的傳統角色促進美國商業發展，也將會見當地的美國企業。中國官員則持續為雷蒙多可能參訪上海迪士尼樂園做準備。另一方面，她訪問北京的首要議程攸關美國核心國安政策。拜登政府預計未來數周對中國取得美國先進半導體敲定廣泛的限制措施。

雷蒙多 商務部 投資

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