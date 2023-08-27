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左手強化美中關係 右手限制對中貿易 雷蒙多訪中 衝突中找平衡

編譯潘勛／綜合26日電
商務部長雷蒙多27日訪中期間，既要強化美國與北京的商業關係，又要對中國施加近年來最強硬的貿易限制，任重道遠。(美聯社)
商務部長雷蒙多27日訪中期間，既要強化美國與北京的商業關係，又要對中國施加近年來最強硬的貿易限制，任重道遠。(美聯社)

商務部雷蒙多(Gina Raimondo)26日啟程前往中國，紐約時報指出，她似乎肩負兩種有所衝突的責任，受拜登總統付託，在強化美國與北京的商業關係的同時，還要對中國施加近年來最強硬的貿易限制。

商務部長傳統上在政府裡是國內外商界美國利益最大的捍衛者，推動美國企業與中國能有廣泛關係；中國是世界上第二大經濟體。

但隨著北京變得更為強勢，大秀軍經力量，美中關係變得遠為冷淡。中國雖仍是美國的重要經濟夥伴國，但美方官員日益把中國看成安全方面的威脅，施加一系列新限制，旨在限制北京取得美國科技的管道，不讓中國用於加強軍事或安全。

雷蒙多訪中後 白宮將加強擴大限中

對中國的科技和貿易限禁大多是由商務部所施加，已引發中國政府的憤怒。雷蒙多的部門頒布廣泛貿易限制，賣給中國半導體業的晶片、軟體及生產設備，都有設限；而且一等她訪中結束，返回華府，白宮還準備擴大限禁範圍。

拜登政府想提升與中經濟關係，另因國安利益而拉低某些貿易，是否能取得平衡，雷蒙多之行堪稱極大考驗。

繼國務卿布林肯(Antony Blinken)、財長葉倫(Janet Yellen)、氣候特使柯瑞(John Kerry)今年先後訪中之後，雷蒙多是第四位前往中國的部長級官員；按理她會向中方對等官員，包括中國商務部長王文濤重申拜登政府的目標：鼓勵與中商業關係、保護美國國家安全，兩者並無衝突。

美中生意關係 雙方都有不滿聲音

但這種手法在美中都遭到質疑。在美國，一些共和黨人主張，即便與中國建立較無害的生意關係，都可能斵傷美國產業，讓國家碰到來自北京的影響力，都更脆弱。中方很多人認為，美國政府自述的範圍很窄、與國安相關的行為，都是喬扮拙劣的別有居心，想讓中國經濟停滯不前。

耶魯大學法學院蔡中曾中國中心(Paul Tsai China Center)資深學人珊‧薩克斯(Samm Sacks)表示，她認為商務部試圖讓目標鎖得很緊，只是中方現在不那麼看待。

對中方官員，雷蒙多同時代表著最佳機會，與美國搞好關係，但也是挫折感的最大來源。

雷蒙多訪中 中恐重彈譴責調門

專家表示，雷蒙多訪中，讓中方高層可以強化與美貿易關係，釋放出中國仍對國際貿易開放的訊息；中國此刻經濟蹣跚，外資大跌，中方一系列突擊搜索外國公司行動，也讓外資執行長們人人自危。

但中方高層也嚴厲批評美商務部頒布的科技限禁令，雷蒙多訪中的一周，中方可能會重彈譴責調門。拜登政府8月稍早宣布，禁止美方投資於特定的中方高科技產業，北京對此也大肆抨擊。

前美國商會副會長薄邁倫(Myron Brilliant)指出，拜登政府欲探索出一條路，即在非常艱難的環境下與中國做生意；當然這是平衡之舉，既為國家安全施政，又體認兩國之間不涉國安考量的貿易有很多，因此不該設限。

雷蒙多 商務部 拜登

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