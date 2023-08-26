恐怖鄰居…佛州華人博士生門縫注射毒液 害1家3口暈吐

李旭明利用自己的專業知識，竟注射化學液體去毒害鄰居。(截取自FOX13影片)

家住佛州 坦帕(Tampa)一棟公寓樓的一家三口最近頻繁無故出現頭暈和嘔吐的現象，找遍空調公司、水管工和房東 都找不出原因，後在門口設置監控攝像頭尋因，不料真的抓到兇手：竟然是住在樓下的華裔 鄰居從門縫向室內注射毒液。

住樓下 常抱怨噪音擾眠

根據當地電視台WFLA以及FOX 13頻道報導，阿布杜拉(Umar Abdullah)與他的孕妻在2022年6月搬入坦帕一棟公寓樓，並在新家迎來一名新生女兒。但搬入不久後，住在他們樓下的華裔鄰居李旭明(Xuming Li，音譯)就常發短信，抱怨常聽到他們家傳來噪音，比如腳步聲、抽屜開合的聲響，以及使用馬桶座圈的聲音，導致自己睡不好覺。

檔案顯示李旭明是南佛州大學(University of Southern Florida)化學系的一名博士學生，但校方表示2023年夏季學期是他最後一個學期。

鄰居聞化學味 苦尋源頭

通過短信爭執了一段時間之後，阿布杜拉一家三口開始無故頭暈和嘔吐。他表示，女嬰常常雙眼充滿淚水，但明明沒有在哭。

阿布杜拉一家最近外出度假時，交代一名朋友幫自己把包裹帶入家中，該朋友表示自己聞到一股「化學味道」。

阿布杜拉返家後也的確聞到了這股味道，並描述為「比卸甲水還要刺鼻」。阿布杜拉先後找來空調公司、水管工和房東，都找不到異味的源頭。

阿布杜拉開始聞遍家中每個角落，剛好在門下一角找到一個小的缺口。他懷疑這跟自己樓下的鄰居李旭明有關，於是在門外安裝了隱藏監控攝像頭。

讀化學系 使用鴉片藥品

下一次他女兒出現症狀時，阿布杜拉去查看監控，沒想到看見李旭明拿著一管注射器，先吸入不明液體，之後蹲在門邊，往門縫的缺口把不明液體注射進去。

監控拍下李旭明拿著一管注射器，先吸入不明液體，之後蹲在門邊，往門縫的缺口把不明液體灌進去。(截取自FOX13影片)

受到驚嚇的阿布杜拉馬上報了警，對鄰居的行為感到十分恐懼，「哪怕在戰爭裡，敵人也不會用化學品來攻擊對手啊」。

警方很快逮捕了李旭明，他被控非法持有危險管制藥品、盜竊等重罪。警方的危險品測試結果顯示，李旭明使用的液體化學劑含有美沙酮(methadone)和氫可酮(hydrocodone)，皆為鴉片類藥品。

「利用專業傷人 太可怕」

雖然阿布杜拉一家目前仍然住在這間公寓裡，但已經在尋找新的住所。這件事對他造成了很大的影響，「一個看起來這麼正常的鄰居，竟然會來用化學品傷害我們，太可怕了。」他也對李旭明作為化學博士生的身分感到驚訝，「利用這樣高度專業的知識去傷害人的，這種人是非常危險的。」

受害者阿布杜拉接受福斯電視訪問。(截取自FOX13影片)

除了檢方的控罪，李旭明還面臨來自阿布杜拉以及公寓樓的提告。他目前獲保釋放，下一次出庭時間為12月5日。