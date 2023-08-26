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使用走私肉毒桿菌注射液 南加亞裔抗疫名醫認罪

記者張聲肇／綜合報導
新冠初期積極檢測病毒，幫助病患的南加名醫武錢辛被控販賣未經食藥局核可的肉毒桿菌美白藥劑，他在認罪後，同意繳納20萬元罰款並賠償受害人。(美聯社)
新冠初期積極檢測病毒，幫助病患的南加名醫武錢辛被控販賣未經食藥局核可的肉毒桿菌美白藥劑，他在認罪後，同意繳納20萬元罰款並賠償受害人。(美聯社)

有關當局25日表示，新冠疫情初期積極檢測病毒、幫助病患的南加名醫武錢辛( Tien Tan Vo 譯音)，已承認販賣未經聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核可的肉毒桿菌美白藥劑，同意繳納超過20萬元罰款，並賠償受害人。

美聯社報導，他承認2016年11月到2020年10月，在他開設的「皇家河谷」(Imperial Valley)診所所用的肉毒桿菌注射液，都是墨西哥墨西卡里市某藥商走私到美國的非法藥品；他替客戶注射肉毒桿菌收入共10萬767元，他同意悉數還給客戶，另交20萬1534元罰款。

現年47歲的武錢辛2020年新冠病疫大流行初期，沒日沒夜得替加州乏人注意的皇家郡(Imperial County)居民檢測，在頭五個月當中，總共做了2萬7000個病毒檢測，陽性反應率高達25%-30%，郡內兩家醫院爆滿。

農耕人口為主的當地居民，確診在家隔離期間，武錢辛還親自替病人送餐，順便檢查醫療進展。該郡中央市(El Centro)前市長卡登納斯(Alex Cardenas)感謝之餘，稱讚他是「搖滾明星級」的好醫生。

十幾歲就從越南移民美國的武錢辛，雖然一度是當地人民心中的醫療英雄，但不慎走上販售偽藥的歧途，認罪之後，仍需接受法律制裁。

他被當局指控販售標識不明藥物、助長走私偽藥行動，預定11月16日到法院聆聽宣判；這兩項罪名，每項最高可判一年徒刑。

加州南區聯邦檢察官辦公室助理檢察官海登(Andrew Haden)說，「我們社會每一成員都應可以信賴自己的醫生會為他們的最佳利益著想。起訴本案的目的就是保護病患，不受未經核可可能不安全的藥物之害，讓利用病患牟利的人，無法得逞。」

檢測 加州 皇家

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