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普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

瓦格納集團：普里格津若真被刺殺 將「總動員」復仇

編譯潘勛／即時報導
8月21日才現身招募傭兵視頻的普里格津，沒想到23日就在空難中喪生。他最後出現的地方據稱是在非洲。（路透）
8月21日才現身招募傭兵視頻的普里格津，沒想到23日就在空難中喪生。他最後出現的地方據稱是在非洲。（路透）

俄國「瓦格納傭兵集團」(Wagner Group)24日宣稱正加緊總動員，如證實首領普里格津 (Yevgeny Prigozhin)、二當家尤特金(Dmitry Utkin)是遭「俄國叛徒」刺殺，必有復仇行動。英國前軍情六處(MI6)前六處長莎耶斯(John Sawyers)表示，一切跡象指出俄國總統普亭已經除掉普里格津，就算還沒也會很快。

每日郵報(Daily Mail)報導，親普里格津的新聞網站「Readovka」指出，瓦格納傭兵組織長久以來就建立業經批准的行動機制，以防普里格津或尤特金被殺。

消息人士證實，碰到普里格津被殺，不管誰該為他的死負責，瓦格納都有「總動員」機制。

瓦格納傭兵對首領之死會反應到什麼程度，猶待觀察。

但普里格津傳出墜機死亡訊息後，與瓦格納相關的頻道貼出連串復仇訊息，矢言首腦若證實死亡、俄國叛徒應為此負責，必將復仇。

莎耶斯爵士向英國廣播公司(BBC) 「今日」(Today)節目表示，一切跡象指出，普亭已除掉「大廚」普里格津，重申自己的控制權；普亭要向俄國境內外表明，他不容任何挑戰；固然仍有渺茫的機率，普里格津沒死，不在那架墜機上，但也命不久矣。

莎耶斯表示，若真是地對空飛彈擊落普里格津的座機，俄國國安單位應能偵知，但他倒認為是機上安裝的裝置突然讓飛機掛掉。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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