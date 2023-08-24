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普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

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新聞評論／工具的背叛：「俄羅斯林彪」的結局

聯合新聞網「重磅快評」
普里格津所乘私人飛機墜毀在莫斯科北方特維爾州，引起多種揣測，中國網友則高呼「像極了林彪」。（路透）
普里格津所乘私人飛機墜毀在莫斯科北方特維爾州，引起多種揣測，中國網友則高呼「像極了林彪」。（路透）

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團領袖普里格津突傳墜機死亡，各種揣測紛起。西方評論多明指或暗示是俄羅斯總統普亭下手，中國網友則高呼「像極了林彪」。總之，普里格津和林彪的共同結局，就是背叛獨裁者的下場。

普里格津的私人飛機墜毀之時，普亭正在900公里外出席一場紀念蘇聯紅軍庫爾斯克戰役（Battle of Kursk）勝利80周年的音樂會。不過，這場電視全程轉播的音樂會，大概很難為普亭製造「不在場證明」。

對於普里格津之死，除機械故障、極端天氣等可能因素外，從普亭懲叛除患、俄國軍方痛下殺手、烏克蘭暗做手腳、美國嫁禍於人、到普里格津金蟬脫殼，各種陰謀論滿天飛。而西方評論多數認為，還是普亭最有嫌疑。

普里格津6月兵變失敗後，各方就預期普亭必將報復。美國總統拜登開玩笑要普里格津小心吃的東西，中情局長伯恩斯也勸他不要解僱試吃員，國務卿布林肯更提醒他要注意打開的窗戶。因此，對於普里格津的死訊，拜登表示不感意外，並指俄羅斯發生的很多事情都是普亭在背後支持。

不過，中國網友討論最多的是「俄羅斯林彪」。林彪是中共開國元帥，僅次於毛澤東的二號人物，更是明白寫入黨章和憲法草案裡的毛澤東親密戰友和接班人。但政治鬥爭導致毛林決裂後，林彪以「571工程紀要」密謀刺毛未成，倉皇出走，墜機外蒙古。

林彪事件後，中共嚴厲清掃「林彪反黨集團」，並展開大規模的「批林批孔」政治運動，但「親密戰友和接班人」的叛黨叛國，仍然嚴重打擊了毛澤東的形象和威信。

同樣，普里格津是普亭的政治盟友，在普亭吞併克里米亞、入侵烏克蘭，介入敍利亞內戰和非洲事務上，瓦格納傭兵更是重要軍事工具；瓦格納兵變雖然失敗，對普亭的領導威信卻是一大打擊。而普里格津的下場，也和林彪一樣。

林彪和普里格津都曾是獨裁者的重要盟友和軍事工具。但對獨裁者而言，盟友也是工具，願當工具才能成盟友；在專制體制下，只要懷有二心或功高震主，結局通常就不會太令人意外。

普里格津 普亭 俄羅斯

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