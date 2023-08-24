反普亭必死？普里格津驚傳在俄墜機身亡

8月21日才現身招募傭兵視頻的普里格津，沒想到23日就在空難中喪生。他最後出現的地方據稱是在非洲。（路透）

在俄國 瓦格納傭兵集團(Wagner Group)發動流產政變整整兩個月當天，俄羅斯官方23日表示，一架私人噴射客機由莫斯科起飛，飛往聖彼得堡途中，在特維爾州(Tver)墜毀，機上十人悉數罹難，包括瓦格納集團前領袖普里格津 (Yevgeny Prigozhin)及其副手尤特金(Dmitry Utkin)；烏克蘭指出，這是俄國總統普亭 在2024年選舉前對俄國菁英發出的警告訊號。

普亭警告？墜機引揣測

普里格津的座機自墜落地面前的影像，在空中已有一道白色煙霧。（路透）

普里格津所乘私人飛機墜毀，機上包括瓦格納重要成員及機組員全數罹難。（路透）

路透(Reuters)報導，克里姆林宮或俄國國防部並未對普里格津的下場發表正式評論，與瓦格納集團相關的Telegram社媒頻道「灰區」(Grey Zone)則宣布他的死訊，並指飛機是被擊落，宣稱死者是英雄、愛國志士，死於身分不詳的「俄羅斯叛徒」之手。

普里格津之死引發狂熱揣測，又無事證，一些他的支持者把矛頭指向俄國政府，也有人說是烏克蘭所為。

瓦格納總部 十字架哀悼

普里格津所乘私人飛機墜毀在莫斯科北方特維爾州，引起多種揣測。（路透）

聖彼得堡市瓦格納集團總部所處的大樓入夜後燈火通明，藉此展示巨大的十字架圖案，代表紀念與哀悼。普里格津之死讓瓦格納陷入無領袖狀態，讓人質疑該組織未來在非洲等地能否繼續運作。

路透指出，無論是誰、出於何故而致這次墜機，普里格津之死，都讓普亭除掉心患；普里格津6月曾發動流產兵變，堪稱普亭1999年掌權以來遭逢的最嚴重挑戰。

普里格津所乘的私人飛機是巴西製的萊格賽(Embraer Lagacy 600)機型，登記在他名下。（路透）

俄國調查員表示已展開偵辦，判定究竟發生什麼事；不願具名消息來源向俄國媒體表示，相信該噴射機是由一或多枚地對空導彈擊落；路透表示，無法證實這個說法。另據報導，飛機在墜落時已有一邊機翼分離。

烏克蘭總統顧問波多利雅克(Mykhailo Podolyak)上社媒平台X(前身為推特)發文稱，普亭鏟除普里格津，用意在2024年俄國選舉前，向俄國菁英釋出訊號，「給我小心點！不忠等於必死」。

前普亭演講撰稿者、後轉為批評人士的加利亞莫夫(Abbas Gallyamov)認為，明年據估要競選下一個總統任期的普亭幕後策畫這場墜機，過程中強化他的威信；「俄國建制現已深信，要反對普亭是不可能的事」。

另一架私人機掉頭降落

飛航追蹤數據指出，普里格津的座機墜毀後，另一架與他有關、顯然也想飛往聖彼得堡的私人噴射機掉頭回到莫斯科，隨後降落。

得年62歲的普里格津6月23、24兩日發動兵變，矛頭指向俄軍高層，對此普亭表示差點讓俄國陷入內戰。

兵變顯然以普里格津與莫斯科達成妥協而告終，允許他搬去鄰國白俄羅斯，但取得據說要保障他人身安全的協議後，事實上普里格津一直在俄國境內跑來跑去。

普里格津最後現身是在21日的一段視頻中，據稱是在非洲拍攝，他7月也出現在一場俄國、非洲於聖彼得堡舉辦的高峰會上。