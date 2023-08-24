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普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

被控參與瓦格納叛變 俄「末日將軍」消失2個月後免職

記者張聲肇／綜合報導
俄國官方媒體證實，俄羅斯前駐烏克蘭部隊前最高指揮官、航空太空軍總司令蘇洛維金，涉嫌參與6月瓦格納兵變事件，已被革職。圖為俄國總統普亭去年12月在俄南指揮部羅斯托夫，贈勛給蘇洛維金。(路透)
俄國官方媒體證實，俄羅斯前駐烏克蘭部隊前最高指揮官、航空太空軍總司令蘇洛維金，涉嫌參與6月瓦格納兵變事件，已被革職。圖為俄國總統普亭去年12月在俄南指揮部羅斯托夫，贈勛給蘇洛維金。(路透)

普亭開始秋後算帳？俄國媒體23日報導，疑因參與瓦格納集團兵變而失蹤多時的俄國航空太空軍司令蘇羅維金(Sergei Surovikin)已遭罷黜；俄羅斯新聞社(RIA Novosti)引用匿名消息來源報導，職務由航空太空軍總參謀長阿夫扎羅夫上將暫代。

瓦格納集團首領普里格津6月23日揮兵北上莫斯科後，蘇羅維金就不再公開現身；普里格津叛變期間，據稱與他關係密切的蘇羅維金在一個視頻中，呼籲普里格津叫停，把叛軍撤回原地。

報導說，蘇羅維金在普里格津叛變前，就知道普里格津將有震撼普亭之舉。蘇羅維金失蹤期間，俄國媒體多次揣測他人在何處，有人說他已被捕；6月底，他女兒告訴社媒Baza，父親未遭逮捕。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

俄國官方媒體證實，俄羅斯前駐烏克蘭部隊前最高指揮官、航空太空軍總司令蘇洛維金(左...
俄國官方媒體證實，俄羅斯前駐烏克蘭部隊前最高指揮官、航空太空軍總司令蘇洛維金(左)，涉嫌參與6月瓦格納兵變事件，已被革職。圖中為俄國防部長蕭伊古。(路透)

俄國國營媒體俄新社引述不具名消息來源說，蘇羅維金航太軍(Russian Aerospace Forces)司令職位，已被空軍參謀長阿夫札羅夫(Viktor Afzalov)取代。

美聯社說，俄新社引述不具名消息來源報導軍方和情治單位人事更迭時，代表克里姆林宮的官方立場，但美聯社說無法證實報導是否確實。

已被關閉的 Ekho Moskvy電台前台長維內狄托夫(Alexei Venediktov)和普亭派一名政客的女兒索卜查克(Ksenia Sobchak)22日在社媒上表示，蘇羅維金已被罷官。

索卜查克說，蘇羅維金8月18日被「一道密令」免職，他家人「仍無法聯絡上他。」

蘇羅維金領導俄國部隊在敘利亞作戰時，以手段毒辣著稱，博得「末日將軍」之名；普里格津曾活躍於敘利亞。蘇羅維金2022年10月到2023年1月，擔任入侵烏克蘭俄軍總指揮期間，俄軍飛彈日以繼夜襲擊烏克蘭城市，造成大量民間傷亡與財務損毀。

烏克蘭反攻赫松成功，俄軍撤離這南部城市後，總參謀長格拉西莫夫撤換總指揮，把蘇羅維金降為副總指揮。

普里格津公開批判國防部長等軍頭的同時，也稱讚蘇羅維金，說格拉西莫夫的職位該由蘇羅維金擔任。

普里格津 俄國 普亭

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