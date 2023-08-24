普里格津墜機／拜登暗指普亭指使 烏克蘭：警告「不忠得死」

俄國總統普亭23日透過視訊，參加在南非的金磚會議。(美聯社)

俄羅斯官方23日宣稱，一架由莫斯科飛往聖彼得堡的私人客機墜毀，機上十人悉數罹難，包括前「瓦格納」(Wagner)傭兵集團首腦普里格津 (Yevgeny Prigozhin)；拜登總統對此表示並不意外，俄境內的事少有不是俄國 總統普亭 在幕後策畫；中央情報局(CIA)局長伯恩斯7月便預言，因為普里格津發動流產政變，普亭必定報復。

路透報導，該飛機起飛後不久便墜毀在莫斯科以北的特維爾州(Tver)。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，事發後，記者們詢問正在太浩湖度假的拜登總統，拜登表示自己不知此事，但他並不覺得意外，俄國境內的事，普亭沒在幕後策畫者不多，只是自己知情不夠，無法回答這個問題，他前一個半鐘頭一直在工作。

烏克蘭總統顧問波多利雅克(Mykhailo Podolyak)上社媒平台X發文(前身為推特)稱，此事清楚顯示，普亭野蠻殘忍，不會原諒任何人；普里格津兩個月前試圖政變，他被鏟除用意在2024年俄國選舉前，向俄國菁英釋出訊號，「給我小心點！不忠等於必死」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

在加州太浩湖渡假的拜登總統23日在上完健身課後與媒體談話。(美聯社)

愛沙尼亞總理卡拉斯(Kaja Kallas)表示，此事若真發生，則顯示普亭必鏟除政敵，嚇倒任何想表達與他意見不同的人。

英國國會議員艾莉西亞‧克恩斯(Alicia Kearns)也上X平台表示，俄國政府快速證實普里格津坐在那架墜毀飛機上，適足以讓世人了解該知的一切；有報導說俄國空軍擊落該客機，意味普亭釋出響亮訊息。

伯恩斯7月便表示，普里格津向克里姆林宮發動流產政變後，大概不知普亭盛怒下會怎麼做，普亭這個人一般認為報仇不急，找到機會再下手。

伯恩斯在亞斯本(Aspen)年度安全論壇上表示，依他的經驗，普亭是有仇必報的人，所以普里格津發動流產政變後，若是能躲開進一步報復，那才令他驚訝。

普里格津曾公開批評克里姆林宮及俄軍高層在俄烏戰爭指揮拙劣；他與俄國高層的衝突最後在6月下旬演變到不可收拾，普里格津派瓦格納傭兵集團向莫斯科進軍，但政變短命流產，普里格津下令他的部隊掉頭，原地待命；最後在白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)斡旋下，同意讓普里格津流亡到白俄，瓦格納戰士可以跟隨他、退役，或者加入俄軍。